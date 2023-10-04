Redécouvrez la polenta avec ce gratin ultra-gourmand au parmesan, c'est incroyable !

Par Célia Papaïx ·

Gratin de polenta

Avec cette recette, vous allez définitivement adopter la polenta !

On ne pense pas toujours à la polenta pour accompagner un bon plat de viande en sauce et pourtant, c'est vraiment délicieux. C'est ultra-simple et rapide à cuisiner et on peut vraiment la décliner dans de nombreuses recettes gourmandes. On vous propose aujourd'hui un gratin généreux et réconfortant avec du parmesan ! Pour un dîner express ou un déjeuner en famille le dimanche, le gratin de polenta fera sensation à table. Et ça change du traditionnel gratin de pommes de terre en accompagnement !

Recette Gratin de polenta

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:40
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 1 l de lait
  • 250 g de polenta
  • 130 g de parmesan
  • 3 oeufs
  • 250 ml de crème liquide entière
  • sel, poivre
  • 1 pincée de noix de muscade moulue

Préparation

1
Faire bouillir le lait dans une casserole avec du sel, du poivre et de la noix de muscade.
2
Une fois le lait arrivé à frémissements, verser la polenta et bien mélanger pendant deux à trois minutes.
3
Retirer du feu puis ajouter le parmesan râpé. Incorporer les oeufs un par un en mélangeant entre chaque ajout.
4
Verser dans un plat à gratin (pas trop grand pour avoir une belle épaisseur). Napper de crème liquide et ajouter un peu de parmesan râpé par-dessus.
5
Enfourner à 180°C pendant 35 minutes. Déguster bien chaud !
GratinFacile
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

Plus de recettes
Burger polenta
Burger polenta
Polenta au cumin, à l'ail et à la feta
Polenta au cumin, à l'ail et à la feta
Polenta cremeuse champignons
Polenta cremeuse champignons
15 recettes inspirantes avec de la polenta
15 recettes inspirantes avec de la polenta
Magret de canard, polenta et pop-corn
Magret de canard, polenta et pop-corn
Polenta gratinée aux légumes verts et pesto
Polenta gratinée aux légumes verts et pesto
Gratin de polenta aux champignons et fromage
Gratin de polenta aux champignons et fromage
Polenta aux tomates cerises
Polenta aux tomates cerises
Polenta au reblochon et aux champignons
Polenta au reblochon et aux champignons
Polenta mexicaine
Polenta mexicaine