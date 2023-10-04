Redécouvrez la polenta avec ce gratin ultra-gourmand au parmesan, c'est incroyable !

Avec cette recette, vous allez définitivement adopter la polenta !
On ne pense pas toujours à la polenta pour accompagner un bon plat de viande en sauce et pourtant, c'est vraiment délicieux. C'est ultra-simple et rapide à cuisiner et on peut vraiment la décliner dans de nombreuses recettes gourmandes. On vous propose aujourd'hui un gratin généreux et réconfortant avec du parmesan ! Pour un dîner express ou un déjeuner en famille le dimanche, le gratin de polenta fera sensation à table. Et ça change du traditionnel gratin de pommes de terre en accompagnement !
Recette Gratin de polenta
Ingrédients
- 1 l de lait
- 250 g de polenta
- 130 g de parmesan
- 3 oeufs
- 250 ml de crème liquide entière
- sel, poivre
- 1 pincée de noix de muscade moulue
Préparation
1
Faire bouillir le lait dans une casserole avec du sel, du poivre et de la noix de muscade.
2
Une fois le lait arrivé à frémissements, verser la polenta et bien mélanger pendant deux à trois minutes.
3
Retirer du feu puis ajouter le parmesan râpé. Incorporer les oeufs un par un en mélangeant entre chaque ajout.
4
Verser dans un plat à gratin (pas trop grand pour avoir une belle épaisseur). Napper de crème liquide et ajouter un peu de parmesan râpé par-dessus.
5
Enfourner à 180°C pendant 35 minutes. Déguster bien chaud !