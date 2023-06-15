Découvrez la recette traditionnelle du gratin de pommes de terre boulangères, un plat familial très gourmand !

Fondant, réconfortant et facile à faire, ce gratin de pommes de terre boulangères saura ravir vos papilles !
Et si pour changer du gratin dauphinois classique vous osiez le gratin de pommes de terre boulangères ? Dans cette recette, les pommes de terre sont cuites dans un bouillon de volaille (ou de légumes) à la place du mélange lait et crème. Pensez à tailler très finement vos pommes de terre pour qu'elles cuisent correctement. Le résultat ? Un gratin fondant et terriblement gourmand ! Ce plat familial sera parfait pour accompagner une pièce de viande par exemple.
Recette Gratin de pommes de terre boulangères
Ingrédients
- 3 oignons
- 50 g de beurre
- 2 c. à soupe de huile d'olive
- 1,5 kg de pomme de terre
- sel, poivre
- 1 l de bouillon de volaille ou de légumes
- 1 c. à soupe de thym
Préparation
1
Émincer finement les oignons puis les faire revenir dans une cocotte avec le beurre et une cuillère à soupe d'huile d'olive. Laisser blondir pendant 8 minutes environ. Saler et poivrer.
2
Pendant ce temps, éplucher les pommes de terre puis les tailler finement à la mandoline. Les rincer.
3
Badigeonner le fond d'un plat à gratin d'huile d'olive et déposer une couche de pommes de terre. Ajouter quelques oignons, saler, poivrer puis recommencer les étages jusqu'à épuisement des ingrédients, en terminant par une couche de pommes de terre.
4
Verser le bouillon de volaille (ou de légumes) pour que les pommes de terre soient mouillées à hauteur. Saupoudrer de thym et enfourner à 200°C pendant 1h15.
5
Vérifier la cuisson avec la pointe d'un couteau : les pommes de terre doivent être fondantes.