Découvrez la recette traditionnelle du gratin de pommes de terre boulangères, un plat familial très gourmand !

Par Célia Papaïx ·

Gratin de pommes de terre boulangères

Fondant, réconfortant et facile à faire, ce gratin de pommes de terre boulangères saura ravir vos papilles !

Et si pour changer du gratin dauphinois classique vous osiez le gratin de pommes de terre boulangères ? Dans cette recette, les pommes de terre sont cuites dans un bouillon de volaille (ou de légumes) à la place du mélange lait et crème. Pensez à tailler très finement vos pommes de terre pour qu'elles cuisent correctement. Le résultat ? Un gratin fondant et terriblement gourmand ! Ce plat familial sera parfait pour accompagner une pièce de viande par exemple.

Recette Gratin de pommes de terre boulangères

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 01:20
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 3 oignons
  • 50 g de beurre
  • 2 c. à soupe de huile d'olive
  • 1,5 kg de pomme de terre
  • sel, poivre
  • 1 l de bouillon de volaille ou de légumes
  • 1 c. à soupe de thym

Préparation

1
Émincer finement les oignons puis les faire revenir dans une cocotte avec le beurre et une cuillère à soupe d'huile d'olive. Laisser blondir pendant 8 minutes environ. Saler et poivrer.
2
Pendant ce temps, éplucher les pommes de terre puis les tailler finement à la mandoline. Les rincer.
3
Badigeonner le fond d'un plat à gratin d'huile d'olive et déposer une couche de pommes de terre. Ajouter quelques oignons, saler, poivrer puis recommencer les étages jusqu'à épuisement des ingrédients, en terminant par une couche de pommes de terre.
4
Verser le bouillon de volaille (ou de légumes) pour que les pommes de terre soient mouillées à hauteur. Saupoudrer de thym et enfourner à 200°C pendant 1h15.
5
Vérifier la cuisson avec la pointe d'un couteau : les pommes de terre doivent être fondantes.
GratinClassiquesFacile
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

Plus de recettes
Gratin de pommes de terre et champignons
Gratin de pommes de terre et champignons
Gratin aux pommes de terre et au camembert.
Gratin aux pommes de terre et au camembert.
Gratin de pommes de terre et champignons
Gratin de pommes de terre et champignons
Gratin aux pommes de terre, à la mozzarella et au jambon
Gratin aux pommes de terre, à la mozzarella et au jambon
Gratin de pommes de terre, lardons et camembert
Gratin de pommes de terre, lardons et camembert
Gratin de pommes de terre bacon et parmesan
Gratin de pommes de terre bacon et parmesan
Gratin de pommes de terre et boulettes de viande
Gratin de pommes de terre et boulettes de viande
Gratin de brocolis et pommes de terre
Gratin de brocolis et pommes de terre
Gratin de chou-fleur, pommes de terre et poisson
Gratin de chou-fleur, pommes de terre et poisson
Gratin de pommes de terre et courgettes
Gratin de pommes de terre et courgettes