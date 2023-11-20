La recette régressive du jour : un gratin de spaghettis à la bolognaise ! Un plat gourmand, économique et facile à refaire à la maison

Par Célia Papaïx ·

Gratin de spaghettis à la bolognaise

Le gratin de spaghettis à la bolognaise, c'est la recette copieuse qu'il nous fallait en ce moment !

Ce gratin, c'est presque comme des lasagnes à la bolognaise traditionnelle mais on remplace les feuilles à lasagnes par des spaghettis tout simplement. Vous allez voir, le résultat est hyper gourmand et régressif ! Très facile à refaire chez vous, c'est le plat parfait pour un dîner de la flemme ou un repas convivial entre amis. Tout le monde va aimer le gratin de spaghettis à la bolognaise ! Pour changer un peu et sans trop se compliquer la vie en cuisine, voici un gratin de gnocchi aux saucisses absolument irrésistible…

Recette Gratin de spaghettis à la bolognaise

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:15
icone temps de cuisson 00:50
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 1 oignon
  • 1 gousse d'ail
  • huile d'olive
  • 250 g de viande hachée
  • sel, poivre
  • 200 g de sauce tomate
  • Herbes de Provence
  • 400 g de spaghettis
  • 20 g de beurre
  • 20 g de farine
  • 400 ml de lait
  • 1 pincée de noix de muscade moulue
  • 100 g de parmesan râpé
  • 1 boule de mozzarella

Préparation

1
Faire revenir l'oignon et l'ail émincés dans une poêle avec un filet d'huile d'olive. Ajouter la viande hachée et l'écraser à la fourchette. Saler, poivrer et laisser cuire quelques minutes.
2
Verser la sauce tomate et les herbes de Provence. Laisser mijoter une vingtaine de minutes.
3
Faire cuire les spaghettis dans un grand volume d'eau bouillante suivant les instructions du paquet.
4
Égoutter et arroser d'huile d'olive pour que les pâtes ne collent pas entre elles. Réserver.
5
Pour la béchamel : faire fondre le beurre et ajouter la farine. Verser le lait et mélanger jusqu'à ce que la préparation épaississe. Assaisonner de muscade moulue, sel et poivre.
6
Dans un plat à gratin, verser la moitié de la bolognaise. Saupoudrer la moitié du parmesan râpé et ajouter une couche de spaghettis (la moitié).
7
Recouvrir d'une couche de béchamel. Saupoudrer du reste de parmesan, remettre une couche de spaghettis et terminer par le reste de bolognaise.
8
Déposer des tranches de mozzarella par-dessus et mettre au four pendant 25 minutes à 180°C.
9
Servir bien chaud.
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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