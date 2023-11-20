La recette régressive du jour : un gratin de spaghettis à la bolognaise ! Un plat gourmand, économique et facile à refaire à la maison

Le gratin de spaghettis à la bolognaise, c'est la recette copieuse qu'il nous fallait en ce moment !
Ce gratin, c'est presque comme des lasagnes à la bolognaise traditionnelle mais on remplace les feuilles à lasagnes par des spaghettis tout simplement. Vous allez voir, le résultat est hyper gourmand et régressif ! Très facile à refaire chez vous, c'est le plat parfait pour un dîner de la flemme ou un repas convivial entre amis. Tout le monde va aimer le gratin de spaghettis à la bolognaise ! Pour changer un peu et sans trop se compliquer la vie en cuisine, voici un gratin de gnocchi aux saucisses absolument irrésistible…
Recette Gratin de spaghettis à la bolognaise
Ingrédients
- 1 oignon
- 1 gousse d'ail
- huile d'olive
- 250 g de viande hachée
- sel, poivre
- 200 g de sauce tomate
- Herbes de Provence
- 400 g de spaghettis
- 20 g de beurre
- 20 g de farine
- 400 ml de lait
- 1 pincée de noix de muscade moulue
- 100 g de parmesan râpé
- 1 boule de mozzarella
Préparation
1
Faire revenir l'oignon et l'ail émincés dans une poêle avec un filet d'huile d'olive. Ajouter la viande hachée et l'écraser à la fourchette. Saler, poivrer et laisser cuire quelques minutes.
2
Verser la sauce tomate et les herbes de Provence. Laisser mijoter une vingtaine de minutes.
3
Faire cuire les spaghettis dans un grand volume d'eau bouillante suivant les instructions du paquet.
4
Égoutter et arroser d'huile d'olive pour que les pâtes ne collent pas entre elles. Réserver.
5
Pour la béchamel : faire fondre le beurre et ajouter la farine. Verser le lait et mélanger jusqu'à ce que la préparation épaississe. Assaisonner de muscade moulue, sel et poivre.
6
Dans un plat à gratin, verser la moitié de la bolognaise. Saupoudrer la moitié du parmesan râpé et ajouter une couche de spaghettis (la moitié).
7
Recouvrir d'une couche de béchamel. Saupoudrer du reste de parmesan, remettre une couche de spaghettis et terminer par le reste de bolognaise.
8
Déposer des tranches de mozzarella par-dessus et mettre au four pendant 25 minutes à 180°C.