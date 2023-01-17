Voyagez en Italie avec la recette traditionnelle des lasagnes à la bolognaise, c'est tellement gourmand !

Pour la journée internationale de la gastronomie italienne, (re)découvrez la recette traditionnelle des lasagnes à la bolognaise ! Un pur plaisir pour les papilles.
Pour vivre un moment de dolce vita, il n'y a rien de plus gourmand que les lasagnes ! On vous partage ici la recette classique de lasagnes à la bolognaise, c'est vraiment délicieux. Le secret ? Laisser mijoter longtemps pour une explosion de gourmandise... Et pour voyager tout le long du repas en Italie, on vous propose de commencer par un apéritif ensoleillé et de terminer par un dessert classique de la gastronomie italienne, les maritozzi. Cette brioche garnie de crème fouettée est absolument irrésistible !
Recette Lasagnes à la bolognaise traditionnelles
Ingrédients
- 1 carotte
- 1 branche de céleri
- 1 oignon
- 25 g de beurre
- 5 cl de huile d'olive
- 300 g de viande hachée (mélange boeuf et porc)
- sel, poivre
- 70 ml de vin rouge
- 250 g de pulpe de tomates (polpa)
- 50 cl de bouillon de légumes
- 40 cl de lait
- Pour la béchamel :
- 35 g de beurre
- 35 g de farine
- 45 cl de lait
- noix de muscade
- Pour le montage :
- 500 g de pâtes à lasagnes
- 50 g de parmesan râpé
- 30 g de beurre
Préparation
1
Laver et peler la carotte. La couper en petits dés ainsi que le céleri.
2
Dans une cocotte, faire fondre le beurre et l'huile d'olive. Ajouter l'oignon émincer, la carotte et le céleri et laisser dorer quelques minutes. Ajouter la viande hachée puis assaisonner de sel et de poivre. Faire dorer à feu vif pendant quelques minutes.
3
Verser le vin rouge et le laisser s'évaporer. Baisser le feu puis ajouter la pulpe de tomates et la moitié du bouillon, laisser mijoter à feu doux et à couvert pendant 2 heures en remuant régulièrement. Mouiller avec le reste de bouillon et le lait de temps en temps.
4
À côté, préparer la béchamel : faire fondre le beurre et ajouter la farine. Verser le lait petit à petit et mélanger jusqu'à ce que la béchamel épaississe. Assaisonner de noix de muscade, sel et poivre.
5
Verser la moitié de la béchamel dans la cocotte avec la viande et garder le reste pour le montage.
6
Dans un grand plat à gratin, verser une louche de bolognaise au fond et disposer des pâtes à lasagnes. Couvrir de bolognaise puis re-déposer une couche de pâtes à lasagnes. Répéter l'opération jusqu'à épuisement des ingrédients.
7
Terminer par une couche généreuse de béchamel et saupoudrer de parmesan. Disposer des dés de beurre et enfourner à 150°C pendant 45 minutes environ.