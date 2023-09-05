Apprenez à réaliser des gyozas aux champignons à la maison, c'est très facile et tellement gourmand !

Vous allez impressionner vos papilles avec cette recette simple et gourmande de gyozas aux champignons !
Les gyozas sont très faciles à faire maison, voici une recette à reproduire de toute urgence ! On peut varier les plaisirs en changeant la farce selon nos envies : aux légumes, à la viande, aux champignons… Ici, on les fait légèrement frire pour avoir un côté croustillant absolument irrésistible. Cédez vite à la gourmandise des gyozas maison ! Une spécialité de la cuisine chinoise sera dévorée en un rien de temps, on vous le garantit.
Recette Gyozas aux champignons
Ingrédients
- Pour la pâte à gyozas :
- 15 cl de eau bouillante
- 250 g de farine
- 1 c. à café de gros sel
- Pour la farce :
- 400 g de mélange de champignons
- 1 carotte
- 1 oignon
- 2 gousses d'ail
- 2 cm de gingembre frais
- huile de sésame
- 1 c. à soupe de Graines de sésame
- 1 poignée de coriandre ciselée
- 2 c. à soupe de sauce soja salée
- 1 c. à soupe de miel
- 1 c. à soupe de sauce huître
- 1 c. à soupe de sauce nuoc mam
- sel, poivre
- 1 pincée de piment
Préparation
1
Verser l'eau bouillante sur la farine et le gros sel. Pétrir avec une spatule quelques minutes et finir à la main.
2
Former une boule une fois la pâte bien homogène. Badigeonner d'huile, filmer et placer au frais 30 minutes.
3
Pour la farce, découper les champignons, la carotte et l'oignon finement. Râper les gousses d'ail et le gingembre puis faire revenir le tout dans une poêle avec un beau filet d'huile de sésame et les graines de sésame.
4
Quand l'eau des champignons s'est évaporée, ajouter la coriandre ciselée et les sauces (sauce soja, miel, sauce huître, sauce nuoc mam). Saler, poivrer et assaisonner de piment puis bien mélanger.
5
Finir la cuisson à feu vif pendant quelques minutes pour bien "griller". Goûter et ajuster l'assaisonnement si besoin. Passer rapidement un coup de mixeur pour que la farce soit plus fine. Réserver.
6
Étaler la pâte le plus finement possible, elle doit être presque transparente (faire partie par partie).
7
Découper des cercles de 8 cm et étaler une nouvelle fois au rouleau à pâtisserie. Ajouter une cuillère à café de farce au centre, mouiller légèrement les bords avec de l'eau et replier les gyozas.
8
Déposer les gyozas dans une poêle bien chaude avec de l'huile de sésame et laisser griller 2 minutes environ (pour que le dessous soit bien croustillant).
9
Verser enfin 1 cm d'eau et couvrir la poêle pendant 5 à 7 minutes. Quand l'eau s'est évaporée, servir immédiatement !