Ces petits champignons farcis au fromage frais aux herbes sont prêts en 15 minutes et sont trop gourmands !

En moins de 15 minutes (cuisson comprise) préparez des champignons farcis au fromage frais aux herbes ! Une recette à partager de toute urgence pour vous régaler sans prise de tête.
Qu'on les picore à l'apéritif ou qu'on les serve en entrée avec de la salade, ces champignons farcis vont faire l'unanimité ! C'est une recette super simple à refaire à la maison mais qui fera sans aucun doute son petit effet auprès de vos papilles. On prépare une farce au fromage frais et aux herbes et on farcit des petits champignons de Paris, un petit tour au four et voilà c'est prêt ! Super rapide, super facile, super gourmand. Pour varier les plaisirs, voici des champignons farcis aux lardons !
Recette Champignons farcis au fromage frais aux herbes
Ingrédients
- 20 petits champignons de Paris
- 150 g de fromage frais
- 1 citron jaune
- 1 gousse d'ail
- 1 bouquet de ciboulette
- huile d'olive
- sel, poivre
Préparation
1
Retirer le pied des champignons et conserver que les têtes. Les laver et les sécher puis les arroser de jus de citron.
2
Mélanger le fromage frais avec un peu de jus de citron, la gousse d'ail émincée finement et la ciboulette ciselée. Saler, poivrer. Farcir les champignons avec cette préparation.
3
Déposer les champignons dans un plat allant au four et arroser d'huile d'olive.
4
Enfourner 10 minutes à 190°C.