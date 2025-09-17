Risotto crémeux aux champignons : la recette italienne authentique version simplifiée en 30 minutes

Par Célia Papaïx ·

Risotto crémeux aux champignons

Ce risotto crémeux aux champignons représente l'essence même de la cuisine italienne ! Grâce à notre technique «one-pot» simplifiée, obtenez la texture parfaite sans effort. Ce plat automnal généreux mélange champignons de Paris et cèpes pour un maximum de saveurs umami. Une recette authentique et accessible qui impressionnera vos convives tout en restant simple à réaliser, même en semaine ! Et oui, c'est parfait pour un dîner familial ou pour séduire les papilles de votre moitié lors d'un repas romantique.

Recette Risotto crémeux aux champignons

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:25
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 320 g de riz arborio
  • 500 g de champignons mélangés (cèpes et champignons de Paris)
  • 1,2 l de bouillon de volaille chaud
  • 150 ml de vin blanc sec
  • 1 oignon
  • 2 gousses d'ail
  • 80 g de parmesan râpé
  • 3 c. à soupe de huile d'olive
  • 2 c. à soupe de beurre
  • persil frais
  • sel, poivre

Préparation

1
Émincer les champignons et l'oignon, hacher l'ail.
2
Dans une poêle, faire dorer les champignons à feu vif pour faire évaporer l'eau. Réserver.
3
Dans une casserole, faire venir l'oignon dans l'huile d'olive jusqu'à ce qu'il devienne translucide.
4
Ajouter l'ail et le riz et le laisser nacrer pendant 2 minutes en remuant sans cesse. Déglacer au vin blanc et le laisser s'évaporer.
5
Verser le bouillon chaud louche par louche en laissant absorber complètement entre chaque ajout. Remuer de temps en temps et faire cuire environ 18 à 20 minutes.
6
À mi-cuisson du riz, ajouter les champignons dorés.
7
Quand le risotto est cuit, ajouter le beurre et le parmesan râpé hors du feu. Bien mélanger et assaisonner de sel et poivre selon vos goûts.
8
Servir bien chaud avec du persil frais ciselé !
