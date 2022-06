Croquez à pleines dents dans ces merveilleux arancini aux champignons !

Ils sont craquants, ils sont fondants, ils sont gourmands. On adore les arancini aux champignons !

Les arancini sont une spécialité sicilienne et sont tellement gourmands ! Ce sont des boulettes de riz fourrées au gré de nos envies puis panées et frites. Après une version XXL au pesto et à la mozzarella coulante, on les prépare aujourd'hui avec des petits champignons et c'est trop bon ! À picorer pour l'apéritif ou pour compléter une salade gourmande, les arancini se dégustent à toutes les sauces. Vous pourrez aussi les réaliser avec du reblochon, c'est tout simplement irrésistible…