Croquez à pleines dents dans ces merveilleux arancini aux champignons !

Par Célia Papaïx ·

Arancini aux champignons

Ils sont craquants, ils sont fondants, ils sont gourmands. On adore les arancini aux champignons !

Les arancini sont une spécialité sicilienne et sont tellement gourmands ! Ce sont des boulettes de riz fourrées au gré de nos envies puis panées et frites. Après une version XXL au pesto et à la mozzarella coulante, on les prépare aujourd'hui avec des petits champignons et c'est trop bon ! À picorer pour l'apéritif ou pour compléter une salade gourmande, les arancini se dégustent à toutes les sauces. Vous pourrez aussi les réaliser avec du reblochon, c'est tout simplement irrésistible…

Recette Arancini aux champignons

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:30
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 1 oignon
  • 1 gousse d'ail
  • 1 c. à soupe de beurre
  • 1 c. à soupe de huile d'olive
  • 200 g de riz à risotto
  • 10 cl de vin blanc
  • 40 cl de bouillon de légumes
  • 100 g de parmesan
  • 200 g de champignons de Paris
  • 1 c. à soupe de huile d'olive
  • 100 g de farine
  • 2 oeufs
  • 100 g de chapelure
  • Huile de friture

Préparation

1
Peler et émincer finement l'oignon et la gousse d'ail. Les faire revenir dans une sauteuse avec le beurre fondu et l'huile d'olive.
2
Ajouter le riz à risotto, mélanger pour que tous les grains deviennent translucides. Verser le vin blanc, remuer et laisser évaporer.
3
Verser le bouillon chaud petit à petit au fur et à mesure que le liquide soit absorbé. Mélanger régulièrement pendant une bonne vingtaine de minutes.
4
Pendant ce temps, faire revenir les champignons émincés très finement dans une autre poêle avec de l'huile d'olive. Une fois le riz cuit, ajouter les morceaux de champignons donc et le parmesan puis bien mélanger.
5
Étaler le tout sur une plaque de cuisson et laisser refroidir environ deux heures.
6
Former une boule de risotto avec les mains, la rouler dans la farine, dans les oeufs battus en omelette puis dans la chapelure.
7
Faire cuire les arancini 2 à 3 minutes dans de l'huile de friture bien chaude jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés. Les laisser égoutter sur du papier absorbant et déguster tiède !
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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