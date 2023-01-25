Recette facile et express pour l'apéro : le houmous aux carottes rôties et à la feta, trop bon !

Par Célia Papaïx ·

Houmous aux carottes rôties et feta

Revisitez le houmous traditionnel avec cette version aux carottes et à la feta, c'est vraiment trop gourmand. Vite, en cuisine !

Après une recette aux petits pois ou encore à la betterave, découvrez aujourd'hui le houmous de carottes rôties et feta ! Onctueux, frais et super facile à préparer chez vous, ce houmous va révolutionner vos apéros. En plus, il ne demande vraiment pas beaucoup de temps de préparation, c'est parfait pour un apéro de dernière minute. Terriblement gourmand, vous ne vous en passerez plus… Redécouvrez la carotte avec ces recettes faciles et savoureuses.

Recette Houmous aux carottes rôties et feta

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:20
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 2 carottes
  • 2 c. à soupe de huile d'olive
  • 2 c. à café de thym
  • sel, poivre
  • 500 g de pois chiches
  • 100 g de feta (+ un peu pour la décoration)
  • 1/2 jus de citron
  • 1 gousse d'ail
  • persil

Préparation

1
Éplucher les carottes et les détailler en gros bâtonnets. Arroser d'huile d'olive, de thym, de sel et de poivre puis enfourner 15 à 20 minutes à 180°C. Les carottes doivent être bien tendres.
2
Dans un blender (ou mixeur), verser les pois chiches, les carottes rôties, la feta, le jus de citron, la gousse d'ail pelée et dégermée.
3
Mixer jusqu'à l'obtention d'une texture onctueuse. Ajouter un peu d'eau si besoin.
4
Dresser dans une assiette avec un filet d'huile d'olive, un peu de feta émiettée et du persil frais. Déguster aussitôt !
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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