On est dingue de la tarte tatin aux carottes et à la feta, une recette gourmande qui va renverser vos papilles

Vos papilles vont être complètement retournées avec cette tatin de carottes et feta ! Un plat de saison à découvrir de toute urgence.
On le répète : les tartes tatins, ce n'est pas réservé pour le dessert. Oui, on adore la tarte tatin traditionnelle aux pommes mais on adore tout autant les revisites salées ! Après la version irrésistible aux oignons, chèvre et figues, voici une nouvelle recette ultra-gourmande aux carottes et à la feta. C'est super facile à refaire à la maison et tout le monde va aimer, on vous le garantit. En plus, ce plat est vraiment passe-partout : pour un dîner en famille vite fait bien fait, pour recevoir les amis à l'occasion d'un apéro improvisé… La tarte tatin aux carottes et à la feta fera toujours l'unanimité !
Recette Tarte tatin aux carottes et à la feta
Ingrédients
- 1 kg de carotte
- 50 g de beurre
- 2 c. à soupe de cassonade
- 150 g de feta
- 1 pâte brisée
- sel, poivre
- cumin en poudre
Préparation
1
Éplucher et tailler les carottes en fines lamelles à l'aide d'une mandoline. Les faire cuire doucement dans une poêle avec du beurre puis saupoudrer de sucre pour les faire caraméliser.
2
Laisser cuire une dizaine de minutes pour qu'elles soient légèrement fondantes.
3
Déposer les carottes au fond d'un moule à manqué (ou un plat à tarte), verser le jus et saupoudrer de cumin. Saler et poivrer et émietter la feta par-dessus.
4
Recouvrir avec la pâte brisée et rentrer les bords à l'intérieur. Enfourner 40 minutes à 180°C.
5
Démouler en retournant la tarte tatin sur un plat de présentation. Servir tiède !