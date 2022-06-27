Osez le houmous de petits pois pour voir la vie en vert et en gourmandise !

Par Célia Papaïx ·

Houmous de petits pois

L'heure de la gourmandise a sonné ! Servez ce houmous de petits pois lors de votre prochain apéro dînatoire, c'est tout simplement irrésistible !

Le houmous se réinvente une nouvelle fois avec cette version aux petits pois ! Onctueux, crémeux, mais surtout très gourmand, vos invités vont l'adorer. Il se prépare très rapidement et se déguste très frais avec des crackers à l'apéritif par exemple. Complétez la famille des houmous avec celui à la betterave pour un apéro encore plus coloré. On réalise aussi une tartinade de carottes, c'est LA recette estivale et saine du moment !

Recette Houmous de petits pois

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:00
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 150 g de petits pois cuits et égouttés
  • 400 g de pois chiches cuits et égouttés
  • 2 c. à soupe de tahini (crème de sésame)
  • 1 gousse d'ail
  • 1/2 citrons
  • 2 c. à soupe de huile d'olive
  • 3 feuilles de menthe
  • sel, poivre

Préparation

1
Dans le bol du mixeur, déposer les petits pois, les pois chiches, le tahini, la gousse d'ail hachée, le jus du demi-citron, l'huile d'olive et les feuilles de menthe lavées.
2
Mixer jusqu'à l'obtention de la consistance souhaitée, rectifier l'huile d'olive et le jus de citron si nécessaire. Assaisonner de sel et de poivre.
3
Réserver le houmous de petits pois au frais jusqu'à la dégustation !
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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