Osez le houmous de petits pois pour voir la vie en vert et en gourmandise !

L'heure de la gourmandise a sonné ! Servez ce houmous de petits pois lors de votre prochain apéro dînatoire, c'est tout simplement irrésistible !

Le houmous se réinvente une nouvelle fois avec cette version aux petits pois ! Onctueux, crémeux, mais surtout très gourmand, vos invités vont l'adorer. Il se prépare très rapidement et se déguste très frais avec des crackers à l'apéritif par exemple. Complétez la famille des houmous avec celui à la betterave pour un apéro encore plus coloré. On réalise aussi une tartinade de carottes, c'est LA recette estivale et saine du moment !