Osez le houmous de petits pois pour voir la vie en vert et en gourmandise !

L'heure de la gourmandise a sonné ! Servez ce houmous de petits pois lors de votre prochain apéro dînatoire, c'est tout simplement irrésistible !
Le houmous se réinvente une nouvelle fois avec cette version aux petits pois ! Onctueux, crémeux, mais surtout très gourmand, vos invités vont l'adorer. Il se prépare très rapidement et se déguste très frais avec des crackers à l'apéritif par exemple. Complétez la famille des houmous avec celui à la betterave pour un apéro encore plus coloré. On réalise aussi une tartinade de carottes, c'est LA recette estivale et saine du moment !
Recette Houmous de petits pois
Ingrédients
- 150 g de petits pois cuits et égouttés
- 400 g de pois chiches cuits et égouttés
- 2 c. à soupe de tahini (crème de sésame)
- 1 gousse d'ail
- 1/2 citrons
- 2 c. à soupe de huile d'olive
- 3 feuilles de menthe
- sel, poivre
Préparation
1
Dans le bol du mixeur, déposer les petits pois, les pois chiches, le tahini, la gousse d'ail hachée, le jus du demi-citron, l'huile d'olive et les feuilles de menthe lavées.
2
Mixer jusqu'à l'obtention de la consistance souhaitée, rectifier l'huile d'olive et le jus de citron si nécessaire. Assaisonner de sel et de poivre.
3
Réserver le houmous de petits pois au frais jusqu'à la dégustation !