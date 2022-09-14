Voici la meilleure recette de crumble aux prunes : craquante et gourmande, on fond totalement !

Par Célia Papaïx ·

Meilleur crumble aux prunes

Profitez de la saison des prunes pour réaliser ce merveilleux dessert fruité.

En gâteau moelleux ou bien en tarte avec quelques raisins, les prunes se déclinent à l'infini ! Parfait pour terminer le repas sur une petite touche sucrée, ce crumble est sans aucun doute le meilleur au monde. Une recette facile, rapide et gourmande à tester de toute urgence pour vos envies de dessert. Vous allez forcément récolter les louanges de vos convives, tout comme avec le meilleur gâteau aux pommes du monde. Vite, en cuisine !

Recette Meilleur crumble aux prunes

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:40
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 1 kg de prunes rouges
  • 40 g de beurre
  • 40 g de cassonade
  • Pour le crumble :
  • 150 g de farine
  • 120 g de sucre
  • 120 g de beurre mou

Préparation

1
Laver les prunes et les couper en deux. Retirer les noyaux et les faire revenir dans du beurre avec la cassonade pendant quelques minutes.
2
Réaliser le crumble : mélanger la farine, le sucre et le beurre mou. Effriter du bout des doigts jusqu'à l'obtention d'une texture sableuse.
3
Déposer les prunes dans un plat allant au four et recouvrir de crumble. Enfourner 30 minutes à 200°C pour que ce soit bien doré.
4
Laisser refroidir quelques minutes avant de déguster.
L'astuce du chef
Servir le meilleur crumble aux prunes avec une boule de glace ou de la chantilly pour encore plus de gourmandise !
FruitsCrumbleFacileClassiquesRapide
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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