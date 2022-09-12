Voici la recette du meilleur gâteau aux pommes au monde, c'est super simple à faire à la maison !

Vous allez vous régaler avec ce gâteau aux pommes ! Ultra-facile et rapide à réaliser, cette recette va combler petits et grands gourmands.
Le gâteau aux pommes, c'est le dessert classique et indémodable à faire quand on n'est pas inspiré. Délicieuse à n'importe quelle occasion, cette recette est la meilleure du monde, promis ! Pour varier les plaisirs, vous pourrez tout à fait changer l'arôme : calva, vanille, cannelle… À vous de jouer ! Proposez à vos convives un savoureux et très moelleux financier ou bien des biscuits croquants aux pommes. Vous allez adorer nos petits chaussons aux pommes et au caramel, ils sont irrésistibles…
Recette Meilleur gâteau aux pommes
Ingrédients
- 75 g de beurre
- 130 g de sucre blond
- 2 sachets de sucre vanillé
- 3 oeufs
- 15 cl de crème liquide
- 2 c. à soupe de rhum (facultatif)
- 170 g de farine
- 1 sachet de levure
- 4 pommes
Préparation
1
Battre le beurre mou, le sucre blond et le sucre vanillé jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Ajouter les oeufs un à un en mélangeant entre chaque ajout.
2
Verser la crème liquide et le rhum puis bien remuer. Incorporer enfin la farine et la levure et bien remuer.
3
Laver, éplucher et retirer le trognon des pommes puis les couper en fines lamelles.
4
Dans un moule à manqué beurré, verser 1/3 de pâte, recouvrir de lamelles de pommes et verser l'autre partie de la pâte.
5
Déposer le reste des lamelles de pommes sur le dessus en formant une jolie rosace. Enfourner 30 à 35 minutes à 180°C.
6
Surveiller la cuisson avec la pointe d'un couteau, elle doit ressortir sèche. Déguster le meilleur gâteau aux pommes du monde !