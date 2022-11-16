Revisitez la recette du mojito avec de la mandarine, c'est le cocktail parfait pour la saison !

Et si on profitait du retour des mandarines pour réaliser un cocktail gourmand et festif ? Voici la recette originale du mojito à la mandarine !
Les mandarines font leur grand retour sur les étals et on a eu une idée pour fêter tout ça : un mojito à la mandarine ! Frais, fruité, coloré, original et gourmand, il aura tout pour plaire à vos papilles ! Et si vous aviez déjà aimé le mojito au fruit de la passion, vous allez forcément craquer pour cette version idéale pour la saison. Autre cocktail parfait pour l'automne/hiver, le Spritz chaud ! On vous conseille également de réaliser ces petits moelleux au chocolat et à la mandarine, ils sont vraiment excellents…
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Recette Mojito à la mandarine
Ingrédients
- 5 mandarines
- 1/2 citrons verts
- 15 g de sucre blanc
- 2 c. à soupe de cassonade
- 20 feuilles de menthe fraîches
- 2 shots de rhum ambré
- eau gazeuse
- glaçons (ou glace pilée)
Préparation
1
Presser le jus de 4 mandarines et celui du citron vert. Tremper le bord des verres dans le jus puis dans le sucre blanc pour les givrer.
2
Verser la cassonade, les feuilles de menthe lavées et le rhum dans les verres. Écraser au pilon puis verser le jus de mandarine.
3
Découper la dernière mandarine en morceaux et les ajouter dans les verres. Verser des glaçons puis compléter à l'eau gazeuse.