Revisitez la recette du mojito avec de la mandarine, c'est le cocktail parfait pour la saison !

Par Célia Papaïx ·

Mojito à la mandarine

Et si on profitait du retour des mandarines pour réaliser un cocktail gourmand et festif ? Voici la recette originale du mojito à la mandarine !

Les mandarines font leur grand retour sur les étals et on a eu une idée pour fêter tout ça : un mojito à la mandarine ! Frais, fruité, coloré, original et gourmand, il aura tout pour plaire à vos papilles ! Et si vous aviez déjà aimé le mojito au fruit de la passion, vous allez forcément craquer pour cette version idéale pour la saison. Autre cocktail parfait pour l'automne/hiver, le Spritz chaud ! On vous conseille également de réaliser ces petits moelleux au chocolat et à la mandarine, ils sont vraiment excellents…

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Recette Mojito à la mandarine

icone nombre de personnes 2
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:00
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 5 mandarines
  • 1/2 citrons verts
  • 15 g de sucre blanc
  • 2 c. à soupe de cassonade
  • 20 feuilles de menthe fraîches
  • 2 shots de rhum ambré
  • eau gazeuse
  • glaçons (ou glace pilée)

Préparation

1
Presser le jus de 4 mandarines et celui du citron vert. Tremper le bord des verres dans le jus puis dans le sucre blanc pour les givrer.
2
Verser la cassonade, les feuilles de menthe lavées et le rhum dans les verres. Écraser au pilon puis verser le jus de mandarine.
3
Découper la dernière mandarine en morceaux et les ajouter dans les verres. Verser des glaçons puis compléter à l'eau gazeuse.
4
Déguster aussitôt !
CocktailAutomneHiverFruitsMojito
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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