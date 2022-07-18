Découvrez le mojito au fruit de la passion, un cocktail original pour un moment festif !

Revisitez le mojito traditionnel avec du fruit de la passion, c'est vraiment trop gourmand !
Fruité, rafraîchissant et original, ce cocktail aura tout pour plaire à vos convives à l'heure de l'apéro ! Après la version au pamplemousse, osez cette recette de mojito au fruit de la passion, c'est tellement facile à faire. On vous propose également un virgin mojito aux framboises et à la rose, une boisson sans alcool pour petits et grands, parfaite pour cet été ! Et pour accompagner votre apéritif, retrouvez nos meilleures recettes pour un apéro de dernière minute, c'est très gourmand…
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Recette Mojito au fruit de la passion
Ingrédients
- 1/2 fruit de la passion
- 5 feuilles de menthe
- 1/2 citrons verts
- 8 cl de rhum ambré
- 2 c. à café de sucre de canne
- 1 cl de sirop de sucre de canne
- glaçons
- eau gazeuse
Préparation
1
Au fond d'un verre, déposer la pulpe du demi-fruit de la passion. Ajouter les feuilles de menthe bien lavées et le jus du citron vert.
2
Piler légèrement sans trop écraser la menthe.
3
Verser le rhum, le sucre de canne, le sirop et ajouter des glaçons. Bien mélanger avec une cuillère.
4
Compléter le verre d'eau gazeuse et déguster bien frais !