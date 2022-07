Découvrez le mojito au fruit de la passion, un cocktail original pour un moment festif !

Revisitez le mojito traditionnel avec du fruit de la passion, c'est vraiment trop gourmand !

Fruité, rafraîchissant et original, ce cocktail aura tout pour plaire à vos convives à l'heure de l'apéro ! Après la version au pamplemousse, osez cette recette de mojito au fruit de la passion, c'est tellement facile à faire. On vous propose également un virgin mojito aux framboises et à la rose, une boisson sans alcool pour petits et grands, parfaite pour cet été ! Et pour accompagner votre apéritif, retrouvez nos meilleures recettes pour un apéro de dernière minute, c'est très gourmand…

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.