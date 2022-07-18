Découvrez le mojito au fruit de la passion, un cocktail original pour un moment festif !

Par Célia Papaïx ·

Mojito au fruit de la passion

Revisitez le mojito traditionnel avec du fruit de la passion, c'est vraiment trop gourmand !

Fruité, rafraîchissant et original, ce cocktail aura tout pour plaire à vos convives à l'heure de l'apéro ! Après la version au pamplemousse, osez cette recette de mojito au fruit de la passion, c'est tellement facile à faire. On vous propose également un virgin mojito aux framboises et à la rose, une boisson sans alcool pour petits et grands, parfaite pour cet été ! Et pour accompagner votre apéritif, retrouvez nos meilleures recettes pour un apéro de dernière minute, c'est très gourmand…

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Recette Mojito au fruit de la passion

icone nombre de personnes 1
icone temps de préparation 00:05
icone temps de cuisson 00:00
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 1/2 fruit de la passion
  • 5 feuilles de menthe
  • 1/2 citrons verts
  • 8 cl de rhum ambré
  • 2 c. à café de sucre de canne
  • 1 cl de sirop de sucre de canne
  • glaçons
  • eau gazeuse

Préparation

1
Au fond d'un verre, déposer la pulpe du demi-fruit de la passion. Ajouter les feuilles de menthe bien lavées et le jus du citron vert.
2
Piler légèrement sans trop écraser la menthe.
3
Verser le rhum, le sucre de canne, le sirop et ajouter des glaçons. Bien mélanger avec une cuillère.
4
Compléter le verre d'eau gazeuse et déguster bien frais !
CocktailMojito
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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