Réinventez le Spritz avec cette version chaude, elle est parfaite pour se réchauffer cet hiver !

Voici le nouveau cocktail incontournable pour se régaler cet hiver : le Spritz chaud ! C'est LA nouvelle tendance qui vous fera craquer.
Vous connaissez déjà par cœur la recette traditionnelle du Spritz et même sa revisite au Limoncello. Ce cocktail, qui vous a accompagnés tout l'été, s'habille désormais pour l'hiver avec cette version chaude. Oui oui, le Spritz chaud (ou Hot Aperol) va devenir votre cocktail préféré de l'automne/hiver ! Une nouvelle recette épicée qui va réchauffer les cœurs et les papilles pour vos prochaines soirées, vos convives vont l'adorer. Il va faire de la concurrence au lait de poule, un cocktail au rhum, au lait et aux épices que l'on sert généralement pour les fêtes de fin d'année.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Recette Spritz chaud (Hot Aperol)
Ingrédients
- 20 cl de vin blanc
- 2,5 cl de sirop d'orange
- 1 c. à café de miel
- 5 cl de Apérol
- 4 cl de jus d'orange fraîchement pressé
- 2 rondelles d'orange
Préparation
1
Faire chauffer le vin blanc, le sirop d'orange et le miel dans une casserole sans faire bouillir le mélange.
2
Hors du feu, verser l'Aperol et le jus d'orange.
3
Verser dans des tasses ou des verres et ajouter une rondelle d'orange. Déguster aussitôt !