On dit oui au mojito au kiwi ! Un cocktail original et festif à tester sans plus attendre

Rapide et facile à réaliser, ce mojito au kiwi est parfait pour trinquer entre amis (et avec modération) !
Vous voulez dépoussiérer le traditionnel mojito à l'heure de l'apéro ? Osez cette version au kiwi ! Hyper vitaminé, hyper gourmand et hyper facile à refaire chez vous, ce cocktail sera parfait pour passer un moment festif entre amis. Revisitez également le mojito avec du fruit de la passion, c'est complètement addictif ! Si vous aimez les parfums exotiques en boissons, on vous recommande le punch pétillant au rhum et à l'ananas. Une recette festive très facile à faire !
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Ingrédients
- 1 kiwi
- 4 branches de menthe
- 2 citrons verts non traités
- glace pilée (ou glaçons)
- 8 cl de sirop de sucre de canne
- 20 cl de rhum ambré
- 40 cl de eau gazeuse
Préparation
1
Éplucher le kiwi et découper la chair en petits morceaux. Effeuiller et laver la menthe. Découper les citrons en morceaux.
2
Répartir le kiwi, la menthe et le citron dans 4 verres et les écraser légèrement au pilon.
3
Ajouter de la glace pilée (ou des glaçons) puis verser dans chaque verre 2 cl de sirop de sucre de canne, 5 cl de rhum et compléter à l'eau gazeuse.
4
Mélanger avec une cuillère à cocktail et servir bien frais !