On dit oui au mojito au kiwi ! Un cocktail original et festif à tester sans plus attendre

Par Célia Papaïx ·

Mojito au kiwi

Rapide et facile à réaliser, ce mojito au kiwi est parfait pour trinquer entre amis (et avec modération) ! 

Vous voulez dépoussiérer le traditionnel mojito à l'heure de l'apéro ? Osez cette version au kiwi ! Hyper vitaminé, hyper gourmand et hyper facile à refaire chez vous, ce cocktail sera parfait pour passer un moment festif entre amis. Revisitez également le mojito avec du fruit de la passion, c'est complètement addictif ! Si vous aimez les parfums exotiques en boissons, on vous recommande le punch pétillant au rhum et à l'ananas. Une recette festive très facile à faire !

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Recette Mojito au kiwi

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:05
icone temps de cuisson 00:00
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 1 kiwi
  • 4 branches de menthe
  • 2 citrons verts non traités
  • glace pilée (ou glaçons)
  • 8 cl de sirop de sucre de canne
  • 20 cl de rhum ambré
  • 40 cl de eau gazeuse

Préparation

1
Éplucher le kiwi et découper la chair en petits morceaux. Effeuiller et laver la menthe. Découper les citrons en morceaux.
2
Répartir le kiwi, la menthe et le citron dans 4 verres et les écraser légèrement au pilon.
3
Ajouter de la glace pilée (ou des glaçons) puis verser dans chaque verre 2 cl de sirop de sucre de canne, 5 cl de rhum et compléter à l'eau gazeuse.
4
Mélanger avec une cuillère à cocktail et servir bien frais !
CocktailApéritif dînatoireMojito
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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