Faites le plein de vitamines avec la panna cotta au kiwi, une douceur gourmande complètement irrésistible !

La douceur de ce dessert fruité vous laissera sans voix ! On parie que vous allez fondre de plaisir pour la panna cotta au kiwi.
L'hiver marque le retour des kiwis sur les étals et on ne pourrait pas être plus heureux ! Ce petit fruit plein de vitamines se déguste aussi bien seul qu'en dessert. Et parmi nos recettes gourmandes préférées au kiwi, il y a bien évidemment la panna cotta ! La douceur de la crème bien vanillée et le coulis acidulé de kiwi vont faire fondre de gourmandise vos papilles ! Ce dessert est l'idée parfaite pour changer de la classique panna cotta aux fruits rouges. Vous pouvez miser sur l'originalité avec une panna cotta salée à la courge butternut et au parmesan, c'est trop bon !
Recette Panna cotta au kiwi
Ingrédients
- 200 ml de lait
- 80 ml de crème liquide entière
- 90 g de sucre
- 2 g de agar-agar
- 1 gousse de vanille
- 8 kiwis
Préparation
1
Verser le lait et la crème liquide entière dans une casserole. Ajouter le sucre, l'agar-agar et la gousse de vanille fendue en deux et grattée.
2
Porter à ébullition. Quand des petites bulles apparaissent, mélanger vivement au fouet pendant 2 minutes environ puis retirer du feu.
3
Laisser la vanille infuser encore pendant 15 minutes. Retirer la gousse de vanille et verser dans des verres.
4
Laisser prendre 2 heures au frais.
5
Éplucher les kiwis puis les mixer jusqu'à l'obtention d'une purée. Verser ce coulis sur les crèmes bien prises.
6
Conserver au frais jusqu'à la dégustation et déguster bien frais.