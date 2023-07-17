La mousse de citron, un plaisir acidulé, gourmand et super facile à préparer !

En moins de 10 minutes, réalisez un merveilleux dessert pour surprendre vos papilles ! Très simple à faire, cette mousse de citron est idéale pour terminer le repas sur une touche acidulée et sucrée.
Dans la famille des desserts faciles et rapides à faire, voici la mousse de citron ! Cette préparation peu coûteuse est ultra-gourmande et ne nécessite pas de passer des heures en cuisine. On vous conseille de la réaliser la veille pour un résultat bien frais et gourmand. Vos papilles seront surprises et ravies par cette mousse au citron, on vous le garantit ! Pour un moment rafraîchissant et gourmand, découvrez le sorbet au citron facile et rapide à préparer sans sorbetière. Irrésistible !
Ingrédients
- 2 citrons jaunes
- 1 citron vert
- 3 oeufs
- 100 g de sucre
- 250 g de mascarpone
- 1 pincée de sel
Préparation
1
Presser le jus des citrons jaunes et émincer finement le zeste du citron vert.
2
Blanchir les jaunes d'oeufs avec le sucre puis ajouter le mascarporne et bien mélanger. Verser le jus des citrons et le zeste (en garder un peu pour la décoration). Mélanger et réserver au frais.
3
Monter les blancs d'oeufs avec une pincée de sel jusqu'à ce qu'ils soient bien fermes. Les incorporer délicatement à la préparation précédente à l'aide d'une spatule.
4
Remplir les ramequins et placer au frais pendant au moins 3 heures. Servir bien frais avec un peu de zeste de citron par-dessus !