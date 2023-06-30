Voici un délicieux sorbet au citron à réaliser avec seulement 3 ingrédients et sans sorbetière !

Par Célia Papaïx ·

Sorbet au citron sans sorbetière facile et rapide

Une préparation facile et rapide pour faire pétiller vos papilles ! Vous allez définitivement adopter ce sorbet au citron doux et acidulé à la fois.

Qui dit été dit saison officielle des glaces et des sorbets ! De la plus gourmande au chocolat à la plus fruitée aux fraises, on peut vraiment se faire plaisir avec tout un tas de recettes faciles à reproduire à la maison. Et pas besoin d'avoir une sorbetière ! On vous le prouve aujourd'hui avec ce merveilleux sorbet au citron. Il ne vous faudra que trois ingrédients : du sucre, de l'eau et des citrons. C'est tout ! Attention les papilles, il est terriblement addictif…

Recette Sorbet au citron sans sorbetière facile et rapide

icone nombre de personnes 2
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:00
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 200 g de sucre
  • 3 citrons jaunes non traités
  • 240 ml de eau bouillante

Préparation

1
Mettre le sucre dans un saladier. Râper le zeste des 3 citrons et verser l'eau très chaude.
2
Mélanger jusqu'à ce que le sucre soit dissout.
3
Presser le jus des 3 citrons et verser dans la préparation. Remuer puis verser dans un récipient allant au congélateur.
4
Toutes les 30 minutes, fouetter le sorbet jusqu'à ce qu'il ait la consistance souhaitée. Cela peut prendre plusieurs heures selon votre congélateur (3 à 4 heures).
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- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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