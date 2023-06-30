Voici un délicieux sorbet au citron à réaliser avec seulement 3 ingrédients et sans sorbetière !

Une préparation facile et rapide pour faire pétiller vos papilles ! Vous allez définitivement adopter ce sorbet au citron doux et acidulé à la fois.
Qui dit été dit saison officielle des glaces et des sorbets ! De la plus gourmande au chocolat à la plus fruitée aux fraises, on peut vraiment se faire plaisir avec tout un tas de recettes faciles à reproduire à la maison. Et pas besoin d'avoir une sorbetière ! On vous le prouve aujourd'hui avec ce merveilleux sorbet au citron. Il ne vous faudra que trois ingrédients : du sucre, de l'eau et des citrons. C'est tout ! Attention les papilles, il est terriblement addictif…
Recette Sorbet au citron sans sorbetière facile et rapide
Ingrédients
- 200 g de sucre
- 3 citrons jaunes non traités
- 240 ml de eau bouillante
Préparation
1
Mettre le sucre dans un saladier. Râper le zeste des 3 citrons et verser l'eau très chaude.
2
Mélanger jusqu'à ce que le sucre soit dissout.
3
Presser le jus des 3 citrons et verser dans la préparation. Remuer puis verser dans un récipient allant au congélateur.
4
Toutes les 30 minutes, fouetter le sorbet jusqu'à ce qu'il ait la consistance souhaitée. Cela peut prendre plusieurs heures selon votre congélateur (3 à 4 heures).