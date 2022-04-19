Acidulé à souhait, ce dessert au citron va réveiller vos palais ! On a ajouté un peu de crumble pour varier les textures et maintenant il ne reste plus qu'à vous régaler.
Après avoir adoré la crème au citron, découvrez la mousse citronnée et son crumble, un véritable moment de gourmandise pour ensoleiller vos fins de repas ! Légère, aérienne et croquante avec le crumble, cette mousse au citron n'a pas fini de faire danser les papilles de tout le monde autour de la table. Si vous cherchez du moelleux, osez ce cake au citron et à la noix de coco, il est ultra-réconfortant à n'importe quelle heure de la journée. Et si vous voulez un dessert original, c'est ce cheesecake nid d'abeille au miel et au citron qu'il vous faut ! Avec ses saveurs gourmandes et sa présentation trop mignonne, vous allez forcément fondre de plaisir.
Recette Mousse de citron et crumble
Ingrédients
- 2 citrons jaunes
- 3 oeufs
- 150 g de sucre
- 250 g de mascarpone
- 100 g de farine
- 60 g de beurre
Préparation
1
Prélever le zeste d'un citron. Récupérer le jus des deux citrons, réserver.
2
Séparer les blancs des jaunes des oeufs. Battre les jaunes avec 100 g de sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse.
3
Ajouter le mascarpone, le zeste et le jus de citron. Bien mélanger pour que la préparation soit homogène.
4
Monter les blancs en neige et les incorporer délicatement à la préparation précédente. Réserver au frais.
5
Réaliser le crumble : mélanger le reste de sucre (50 g), la farine et le beurre mou coupé en morceaux. Du bout des doigts, mélanger jusqu'à l'obtention d'une texture sableuse. Émietter sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé et faire cuire 20 minutes à 180°C.
6
Une fois le crumble cuit et refroidi, répartir dans des verrines puis recouvrir de mousse au citron. Servir bien frais avec quelques zestes en décoration !