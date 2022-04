Acidulé à souhait, ce dessert au citron va réveiller vos palais ! On a ajouté un peu de crumble pour varier les textures et maintenant il ne reste plus qu'à vous régaler.

Après avoir adoré la crème au citron, découvrez la mousse citronnée et son crumble, un véritable moment de gourmandise pour ensoleiller vos fins de repas ! Légère, aérienne et croquante avec le crumble, cette mousse au citron n'a pas fini de faire danser les papilles de tout le monde autour de la table. Si vous cherchez du moelleux, osez ce cake au citron et à la noix de coco, il est ultra-réconfortant à n'importe quelle heure de la journée. Et si vous voulez un dessert original, c'est ce cheesecake nid d'abeille au miel et au citron qu'il vous faut ! Avec ses saveurs gourmandes et sa présentation trop mignonne, vous allez forcément fondre de plaisir.