Dégustez les kakis sous forme de mousse avec une recette prête en 10 minutes avec 2 ingrédients !

Voici un dessert super facile et rapide à réaliser pour profiter de la saison des kakis. Vos papilles vont adorer !
Pour (re)découvrir le kaki, on vous propose une petite mousse prête en moins de 10 minutes avec seulement deux ingrédients : des kakis et de la crème fraîche. C'est tout ! À déguster telle quelle ou bien avec quelques morceaux de biscuits, la mousse de kaki est succulente ! Ce dessert hyper simple à préparer fera son effet à table, on vous le garantit. Faites le plein d'énergie dès le petit-déjeuner avec un smoothie bowl au kaki et au granola ! Et pour le goûter, adoptez le gâteau au kaki et à la cannelle, trop gourmand…
Ingrédients
- 4 kakis
- 1 c. à soupe de crème fraîche épaisse entière
Préparation
1
Plonger les kakis 30 secondes dans l'eau bouillante. Les plonger ensuite directement dans un bol d'eau glacée.
2
Peler les kakis facilement avec un couteau.
3
Les passer au chinois pour obtenir une purée fine et lisse. Ajouter la crème fraîche et bien mélanger.
4
Placer dans un siphon et laisser prendre au frais pendant au moins 3 heures (si vous n'avez pas de siphon, vous pouvez réaliser une chantilly bien ferme et ajouter la purée de kaki avant de laisser prendre au frais).
L'astuce du chef
Vous pouvez parfumer votre mousse de kaki avec de la vanille, de la cannelle ou bien quelques feuilles de menthe fraîche.