Dégustez les kakis sous forme de mousse avec une recette prête en 10 minutes avec 2 ingrédients !

Par Célia Papaïx ·

Mousse de kaki

Voici un dessert super facile et rapide à réaliser pour profiter de la saison des kakis. Vos papilles vont adorer !

Pour (re)découvrir le kaki, on vous propose une petite mousse prête en moins de 10 minutes avec seulement deux ingrédients : des kakis et de la crème fraîche. C'est tout ! À déguster telle quelle ou bien avec quelques morceaux de biscuits, la mousse de kaki est succulente ! Ce dessert hyper simple à préparer fera son effet à table, on vous le garantit. Faites le plein d'énergie dès le petit-déjeuner avec un smoothie bowl au kaki et au granola ! Et pour le goûter, adoptez le gâteau au kaki et à la cannelle, trop gourmand…

Recette Mousse de kaki

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:00
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 4 kakis
  • 1 c. à soupe de crème fraîche épaisse entière

Préparation

1
Plonger les kakis 30 secondes dans l'eau bouillante. Les plonger ensuite directement dans un bol d'eau glacée.
2
Peler les kakis facilement avec un couteau.
3
Les passer au chinois pour obtenir une purée fine et lisse. Ajouter la crème fraîche et bien mélanger.
4
Placer dans un siphon et laisser prendre au frais pendant au moins 3 heures (si vous n'avez pas de siphon, vous pouvez réaliser une chantilly bien ferme et ajouter la purée de kaki avant de laisser prendre au frais).
5
Déguster bien frais !
L'astuce du chef
Vous pouvez parfumer votre mousse de kaki avec de la vanille, de la cannelle ou bien quelques feuilles de menthe fraîche.
FruitsAutomneHiverRapideFacile
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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