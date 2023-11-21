La pizza aux pommes et au camembert, la recette parfaite pour se régaler sans prise de tête !

Par Célia Papaïx ·

Pizza aux pommes et au camembert

Pour un dîner gourmand sans passer des heures derrière les fourneaux, partagez cette merveilleuse pizza aux pommes et au camembert ! C'est un véritable délice…

Le mariage entre les pommes et le camembert a encore de beaux jours devant lui ! On l'adorait déjà en version tartines mais avec cette recette de pizza végétarienne, nul doute que vos papilles raffolent de cette association… On ajoute un confit d'oignons en base et un peu de roquette à la sortie du four. On vous garantit que vous allez adopter cette pizza aux pommes et au camembert sans plus attendre ! Cet automne, craquez aussi pour la pizza au potimarron, un délice de saison à croquer de toute urgence.

Recette Pizza aux pommes et au camembert

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:30
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 2 oignons
  • 1 noix de beurre
  • 4 brins de thym
  • huile d'olive
  • 1 c. à café de sucre
  • 4 pommes
  • 1/2 camembert (au lait cru de préférence)
  • 1 pâte à pizza
  • 2 c. à soupe de crème fraîche épaisse
  • 1 poignée de roquette
  • quelques noix concassées
  • jus de citron

Préparation

1
Éplucher les oignons et les émincer finement. Dans une poêle, faire fondre une noix de beurre avec un peu d'huile d'olive et laisser les oignons fondre à feu doux avec le thym effeuillé.
2
Quand les oignons sont translucides, saupoudrer de sucre et laisser caraméliser quelques minutes. Réserver.
3
Peler et retirer le coeur des pommes. Les trancher finement et arroser de jus de citron pour qu'elles ne noircissent pas.
4
Couper le camembert en lamelles fines.
5
Déposer la pâte à pizza sur une plaque recouverte de papier cuisson. Étaler la crème fraîche puis ajouter les oignons caramélisés sur toute la surface.
6
Déposer les tranches de pommes en alternant avec le camembert en en formant une rosace.
7
Enfourner à 180°C pendant 20 à minutes. À la sortie du four, ajouter la roquette et les noix concassées par-dessus et servir aussitôt.
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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