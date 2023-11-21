La pizza aux pommes et au camembert, la recette parfaite pour se régaler sans prise de tête !

Pour un dîner gourmand sans passer des heures derrière les fourneaux, partagez cette merveilleuse pizza aux pommes et au camembert ! C'est un véritable délice…
Le mariage entre les pommes et le camembert a encore de beaux jours devant lui ! On l'adorait déjà en version tartines mais avec cette recette de pizza végétarienne, nul doute que vos papilles raffolent de cette association… On ajoute un confit d'oignons en base et un peu de roquette à la sortie du four. On vous garantit que vous allez adopter cette pizza aux pommes et au camembert sans plus attendre ! Cet automne, craquez aussi pour la pizza au potimarron, un délice de saison à croquer de toute urgence.
Recette Pizza aux pommes et au camembert
Ingrédients
- 2 oignons
- 1 noix de beurre
- 4 brins de thym
- huile d'olive
- 1 c. à café de sucre
- 4 pommes
- 1/2 camembert (au lait cru de préférence)
- 1 pâte à pizza
- 2 c. à soupe de crème fraîche épaisse
- 1 poignée de roquette
- quelques noix concassées
- jus de citron
Préparation
1
Éplucher les oignons et les émincer finement. Dans une poêle, faire fondre une noix de beurre avec un peu d'huile d'olive et laisser les oignons fondre à feu doux avec le thym effeuillé.
2
Quand les oignons sont translucides, saupoudrer de sucre et laisser caraméliser quelques minutes. Réserver.
3
Peler et retirer le coeur des pommes. Les trancher finement et arroser de jus de citron pour qu'elles ne noircissent pas.
4
Couper le camembert en lamelles fines.
5
Déposer la pâte à pizza sur une plaque recouverte de papier cuisson. Étaler la crème fraîche puis ajouter les oignons caramélisés sur toute la surface.
6
Déposer les tranches de pommes en alternant avec le camembert en en formant une rosace.
7
Enfourner à 180°C pendant 20 à minutes. À la sortie du four, ajouter la roquette et les noix concassées par-dessus et servir aussitôt.