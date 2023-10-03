Cette recette gourmande de pizza automnale au potimarron est à partager (ou pas) de toute urgence !

À chaque saison sa pizza et cet automne, on craque pour cette version végétarienne au potimarron, champignons et oignon rouge !
C'est vraiment un délicieux mélange de saveurs qui vous attend avec cette pizza au potimarron. Voici une recette idéale pour l'automne, on ajoute aussi quelques champignons, de l'oignon rouge et de la mozzarella (pour la gourmandise), c'est un jeu d'enfant ! Vous pouvez ajouter un peu de jambon cru avant de servir, c'est incroyable ! C'est ultra-facile et rapide à reproduire à la maison. Faites bien attention à tailler finement le potimarron pour qu'il soit bien fondant à la sortie du four. Variez les plaisirs avec une autre pizza d'automne au butternut et aux pommes, vos papilles vont chavirer…
Recette Pizza au potimarron
Ingrédients
- 1 pâte à pizza
- 2 c. à soupe de crème fraîche
- 200 g de potimarron
- 60 g de champignons de Paris
- 1 oignon rouge
- 1 boule de mozzarella
- romarin
- 1 filet d'huile d'olive
- poivre
Préparation
1
Dérouler la pâte à pizza sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé.
2
Étaler la crème fraîche et saupoudrer de poivre à convenance.
3
Laver le potimarron et, à l'aide d'une mandoline (ou un bon couteau aiguisé), détailler de fines tranches.
4
Bien laver les champignons et les couper en lamelles. Éplucher l'oignon et l'émincer finement.
5
Répartir le potimarron, les champignons et l'oignon sur la pizza. Parsemer de romarin séché et arrosé d'huile d'olive.
6
Déposer des tranches de mozzarella et enfourner 20 à 30 minutes à 210°C.
L'astuce du chef
Ajouter un peu de jambon cru à la sortie du four pour une version plus gourmande !