Cette recette gourmande de pizza automnale au potimarron est à partager (ou pas) de toute urgence !

Par Célia Papaïx ·

Pizza au potimarron

À chaque saison sa pizza et cet automne, on craque pour cette version végétarienne au potimarron, champignons et oignon rouge !

C'est vraiment un délicieux mélange de saveurs qui vous attend avec cette pizza au potimarron. Voici une recette idéale pour l'automne, on ajoute aussi quelques champignons, de l'oignon rouge et de la mozzarella (pour la gourmandise), c'est un jeu d'enfant ! Vous pouvez ajouter un peu de jambon cru avant de servir, c'est incroyable ! C'est ultra-facile et rapide à reproduire à la maison. Faites bien attention à tailler finement le potimarron pour qu'il soit bien fondant à la sortie du four. Variez les plaisirs avec une autre pizza d'automne au butternut et aux pommes, vos papilles vont chavirer…

Recette Pizza au potimarron

icone nombre de personnes 1
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:20
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 1 pâte à pizza
  • 2 c. à soupe de crème fraîche
  • 200 g de potimarron
  • 60 g de champignons de Paris
  • 1 oignon rouge
  • 1 boule de mozzarella
  • romarin
  • 1 filet d'huile d'olive
  • poivre

Préparation

1
Dérouler la pâte à pizza sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé.
2
Étaler la crème fraîche et saupoudrer de poivre à convenance.
3
Laver le potimarron et, à l'aide d'une mandoline (ou un bon couteau aiguisé), détailler de fines tranches.
4
Bien laver les champignons et les couper en lamelles. Éplucher l'oignon et l'émincer finement.
5
Répartir le potimarron, les champignons et l'oignon sur la pizza. Parsemer de romarin séché et arrosé d'huile d'olive.
6
Déposer des tranches de mozzarella et enfourner 20 à 30 minutes à 210°C.
L'astuce du chef
Ajouter un peu de jambon cru à la sortie du four pour une version plus gourmande !
PizzaAutomneVégétarien
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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