Ces pommes de terre farcies au fromage fondu et enroulées dans du bacon croustillant sont délicieuses !

Très simples et rapides à préparer, ces pommes de terre sont vraiment trop gourmandes ! Avec leur fromage fondu à l'intérieur et leur bacon croustillant, on ne pourra pas y résister…
Pour un dîner sans prise de tête, osez cette recette, vous ne serez pas déçus ! Il n'y a vraiment rien de bien compliqué : des pommes de terre, du fromage (de votre choix) et du bacon. On arrose d'huile d'olive au thym et au romarin pour des parfums ensoleillés et le tour est joué ! À consommer toute l'année pour beaucoup de gourmandise. Pour une version sans viande, retrouvez les pommes de terre farcies aux champignons ou encore cette recette toute simple rôtie à l'ail. On adore !
Recette Pommes de terre farcies au fromage et enroulées de bacon
Ingrédients
- 8 pommes de terre
- 4 tranches de fromage au choix
- 8 tranches de bacon
- huile d'olive
- sel, poivre
- thym, romarin
Préparation
1
Couper les pommes de terre en deux, dans le sens de la longueur, puis les faire cuire dans un grand volume d'eau.
2
Démarrer la cuisson à l'eau froide puis compter environ 20 à 25 minutes.
3
Hacher le thym et le romarin puis mélanger dans un bol avec de l'huile d'olive, du sel et du poivre. Cette préparation servira à napper les pommes de terre.
4
Quand les pommes de terre sont cuites, les égoutter et les déposer dans un plat à gratin.
5
Sur la moitié d'entres elles, déposer une tranche de fromage puis referme avec une autre demi-pomme de terre. Enrouler de deux tranches de bacon puis arroser d'huile d'olive.
6
Bien badigeonner toutes les pommes de terre et enfourner à 200°C pendant une dizaine de minutes.