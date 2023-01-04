Ces pommes de terre farcies au fromage fondu et enroulées dans du bacon croustillant sont délicieuses !

Par Célia Papaïx ·

Pommes de terre farcies au fromage et enroulées de bacon

Très simples et rapides à préparer, ces pommes de terre sont vraiment trop gourmandes ! Avec leur fromage fondu à l'intérieur et leur bacon croustillant, on ne pourra pas y résister…

Pour un dîner sans prise de tête, osez cette recette, vous ne serez pas déçus ! Il n'y a vraiment rien de bien compliqué : des pommes de terre, du fromage (de votre choix) et du bacon. On arrose d'huile d'olive au thym et au romarin pour des parfums ensoleillés et le tour est joué ! À consommer toute l'année pour beaucoup de gourmandise. Pour une version sans viande, retrouvez les pommes de terre farcies aux champignons ou encore cette recette toute simple rôtie à l'ail. On adore !

Recette Pommes de terre farcies au fromage et enroulées de bacon

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:35
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 8 pommes de terre
  • 4 tranches de fromage au choix
  • 8 tranches de bacon
  • huile d'olive
  • sel, poivre
  • thym, romarin

Préparation

1
Couper les pommes de terre en deux, dans le sens de la longueur, puis les faire cuire dans un grand volume d'eau.
2
Démarrer la cuisson à l'eau froide puis compter environ 20 à 25 minutes.
3
Hacher le thym et le romarin puis mélanger dans un bol avec de l'huile d'olive, du sel et du poivre. Cette préparation servira à napper les pommes de terre.
4
Quand les pommes de terre sont cuites, les égoutter et les déposer dans un plat à gratin.
5
Sur la moitié d'entres elles, déposer une tranche de fromage puis referme avec une autre demi-pomme de terre. Enrouler de deux tranches de bacon puis arroser d'huile d'olive.
6
Bien badigeonner toutes les pommes de terre et enfourner à 200°C pendant une dizaine de minutes.
7
Servir chaud !
FromageRapideFacile
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

Plus de recettes
Pommes de terre farcies au fromage et au saumon
Pommes de terre farcies au fromage et au saumon
Pizza maison express à la pâte aux pommes de terre, au fromage et au bacon
Pizza maison express à la pâte aux pommes de terre, au fromage et au bacon
Pommes de terre farcies à la Fourme d'Ambert
Pommes de terre farcies à la Fourme d'Ambert
Asperges enroulées au bacon
Asperges enroulées au bacon
Pommes de terre gratinées bacon
Pommes de terre gratinées bacon
Gratin de pommes de terre bacon et parmesan
Gratin de pommes de terre bacon et parmesan
Pommes de terre farcies au cheddar et bacon
Pommes de terre farcies au cheddar et bacon
Pommes de terre farcies au saumon, épinards et fromage
Pommes de terre farcies au saumon, épinards et fromage
Pommes de terre farcies aux champignons
Pommes de terre farcies aux champignons
Boulettes de pommes de terre farcies viande hachée
Boulettes de pommes de terre farcies viande hachée