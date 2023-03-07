On fond pour ces pommes de terre farcies au saumon, épinards et fromage, une recette gourmande et facile à faire

Osez cette recette originale et gourmande de pommes de terre au saumon, épinards et fromage fondu. C'est un vrai régal !
Pour faire plaisir aux papilles de vos invités, on vous propose une recette super facile à réaliser et qui mettra tout le monde d'accord. Servez ces pommes de terre farcies au saumon, aux épinards et bien gratinées ! On vous promet que vous n'allez pas résister à toute cette gourmandise fondante… Vous pouvez décliner la recette avec cette version végétarienne aux champignons ou encore celle-ci très gourmande au bacon et au cheddar. En cuisine !
Recette Pommes de terre farcies au saumon, épinards et fromage
Ingrédients
- 4 grosses pommes de terre
- 1 oignon
- 200 g de pavés de saumon (sans la peau)
- 3 c. à soupe de jus de citron
- 2 poignées de pousses d'épinards
- 100 g de ricotta
- 50 ml de crème fraîche
- 100 g de fromage râpé
- sel, poivre
- huile d'olive
Préparation
1
Bien laver les pommes de terre puis les faire cuire dans un grand volume d'eau bouillante pendant environ 25 minutes. Vérifier la cuisson avec la lame d'un couteau : elle doit s'enfoncer facilement.
2
Égoutter et laisser refroidir.
3
Dans une poêle avec un filet d'huile d'olive, faire revenir l'oignon émincer avec le saumon coupé en dés et le jus de citron. Écraser légèrement avec une fourchette.
4
Quand le saumon est mi-cuit, débarrasser dans un récipient puis ajouter les pousses d'épinards ciselées grossièrement.
5
Couper les pommes de terre en deux dans le sens de la longueur et récupérer une partie de la chair avec une cuillère (attention à ne pas faire de trou dans la peau).
6
Ajouter la chair dans le mélanger au saumon ainsi que la ricotta et la crème et la moitié du fromage râpé. Assaisonner de sel, poivre et bien mélanger.
7
Garnir les pommes de terre avec cette préparation et les déposer sur une plaque recouverte de papier cuisson. Parsemer de fromage râpé et enfourner 10 minutes à 200°C.