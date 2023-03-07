On fond pour ces pommes de terre farcies au saumon, épinards et fromage, une recette gourmande et facile à faire

Par Célia Papaïx ·

Pommes de terre farcies au saumon, épinards et fromage

Osez cette recette originale et gourmande de pommes de terre au saumon, épinards et fromage fondu. C'est un vrai régal !

Pour faire plaisir aux papilles de vos invités, on vous propose une recette super facile à réaliser et qui mettra tout le monde d'accord. Servez ces pommes de terre farcies au saumon, aux épinards et bien gratinées ! On vous promet que vous n'allez pas résister à toute cette gourmandise fondante… Vous pouvez décliner la recette avec cette version végétarienne aux champignons ou encore celle-ci très gourmande au bacon et au cheddar. En cuisine !

Recette Pommes de terre farcies au saumon, épinards et fromage

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:40
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 4 grosses pommes de terre
  • 1 oignon
  • 200 g de pavés de saumon (sans la peau)
  • 3 c. à soupe de jus de citron
  • 2 poignées de pousses d'épinards
  • 100 g de ricotta
  • 50 ml de crème fraîche
  • 100 g de fromage râpé
  • sel, poivre
  • huile d'olive

Préparation

1
Bien laver les pommes de terre puis les faire cuire dans un grand volume d'eau bouillante pendant environ 25 minutes. Vérifier la cuisson avec la lame d'un couteau : elle doit s'enfoncer facilement.
2
Égoutter et laisser refroidir.
3
Dans une poêle avec un filet d'huile d'olive, faire revenir l'oignon émincer avec le saumon coupé en dés et le jus de citron. Écraser légèrement avec une fourchette.
4
Quand le saumon est mi-cuit, débarrasser dans un récipient puis ajouter les pousses d'épinards ciselées grossièrement.
5
Couper les pommes de terre en deux dans le sens de la longueur et récupérer une partie de la chair avec une cuillère (attention à ne pas faire de trou dans la peau).
6
Ajouter la chair dans le mélanger au saumon ainsi que la ricotta et la crème et la moitié du fromage râpé. Assaisonner de sel, poivre et bien mélanger.
7
Garnir les pommes de terre avec cette préparation et les déposer sur une plaque recouverte de papier cuisson. Parsemer de fromage râpé et enfourner 10 minutes à 200°C.
8
Déguster bien chaud !
FacileFromage
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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