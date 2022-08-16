Ce punch d'été aux abricots et aux pêches va définitivement devenir votre cocktail préféré !

Qui a commandé un punch estival ? Cette recette va vous donner la pêche cet été !
Pour célébrer les beaux jours, rien de tel qu'un bon cocktail aux fruits d'été ! Si vous connaissez déjà par cœur la recette du Bellini à la pêche et au Prosecco, on vous partage aujourd'hui un nouveau cocktail estival : le punch aux abricots et aux pêches ! Frais, fruité et rafraîchissant, ce punch va sans aucun doute devenir votre boisson de l'été (avec modération bien évidemment). Voyez la vie en rose avec le cocktail trop simple au gin et aux fraises. Et pour une version sans alcool, rien de tel qu'une bonne melonade, la limonade fraîche et gourmande au melon !
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Recette Punch d'été aux abricots et aux pêches
Ingrédients
- 1 l de rhum blanc
- 100 ml de sirop de sucre de canne
- 1 l de jus d'abricot
- 1 l de jus de pêche
- 1 l de jus d'orange
- 1 citron vert
- 1 gousse de vanille
- 6 abricots
- 4 pêche
Préparation
1
Dans un grand récipient, verser le rhum blanc, le sirop de sucre de canne, les jus (abricot, pêche et orange).
2
Rouler le citron sur lui-même puis le presser pour récupérer le jus. L'ajouter au mélange ainsi que la gousse de vanille fendue en deux. Bien mélanger et ajuster en goûtant.
3
Couper les abricots et les pêches en 4 et les ajouter à la préparation. Filmer le tout puis laisser macérer 1 à 2 jours au frais.
4
Avant de servir ce punch estival aux abricots, mélanger puis déguster !