Ce punch d'été aux abricots et aux pêches va définitivement devenir votre cocktail préféré !

Par Célia Papaïx ·

Punch d'été aux abricots et aux pêches

Qui a commandé un punch estival ? Cette recette va vous donner la pêche cet été !

Pour célébrer les beaux jours, rien de tel qu'un bon cocktail aux fruits d'été ! Si vous connaissez déjà par cœur la recette du Bellini à la pêche et au Prosecco, on vous partage aujourd'hui un nouveau cocktail estival : le punch aux abricots et aux pêches ! Frais, fruité et rafraîchissant, ce punch va sans aucun doute devenir votre boisson de l'été (avec modération bien évidemment). Voyez la vie en rose avec le cocktail trop simple au gin et aux fraises. Et pour une version sans alcool, rien de tel qu'une bonne melonade, la limonade fraîche et gourmande au melon !

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Recette Punch d'été aux abricots et aux pêches

icone nombre de personnes 15
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:00
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 1 l de rhum blanc
  • 100 ml de sirop de sucre de canne
  • 1 l de jus d'abricot
  • 1 l de jus de pêche
  • 1 l de jus d'orange
  • 1 citron vert
  • 1 gousse de vanille
  • 6 abricots
  • 4 pêche

Préparation

1
Dans un grand récipient, verser le rhum blanc, le sirop de sucre de canne, les jus (abricot, pêche et orange).
2
Rouler le citron sur lui-même puis le presser pour récupérer le jus. L'ajouter au mélange ainsi que la gousse de vanille fendue en deux. Bien mélanger et ajuster en goûtant.
3
Couper les abricots et les pêches en 4 et les ajouter à la préparation. Filmer le tout puis laisser macérer 1 à 2 jours au frais.
4
Avant de servir ce punch estival aux abricots, mélanger puis déguster !
Cocktailété
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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