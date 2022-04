Un cocktail super simple et rafraîchissant aux fraises et au gin !

Prêt en un rien de temps, ce cocktail au gin et aux fraises vous donnera envie de célébrer (avec modération) le retour des beaux jours !

Les fraises ne se dégustent pas qu'en dessert. La preuve avec notre recette de cocktail du jour : léger, frais, pétillant et peu sucré, ce cocktail au gin et aux fraises vous fera voir la vie en rouge ! Vous pourrez tout à fait préparer cette recette sans alcool pour une fête encore plus folle ou bien choisir de trinquer avec une vodka tonic à la fraise avec vos convives. On vous conseille de choisir des fraises fraîches pour encore plus de saveurs dans votre verre. Et si vous ne voulez pas vous prendre la tête, on vous conseille le Bellini à la pêche. Il ne vous faudra que deux ingrédients pour réaliser ce cocktail, trop facile !