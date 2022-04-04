Un cocktail super simple et rafraîchissant aux fraises et au gin !

Par Célia Papaïx ·

Cocktail gin fraise

Prêt en un rien de temps, ce cocktail au gin et aux fraises vous donnera envie de célébrer (avec modération) le retour des beaux jours !

Les fraises ne se dégustent pas qu'en dessert. La preuve avec notre recette de cocktail du jour : léger, frais, pétillant et peu sucré, ce cocktail au gin et aux fraises vous fera voir la vie en rouge ! Vous pourrez tout à fait préparer cette recette sans alcool pour une fête encore plus folle ou bien choisir de trinquer avec une vodka tonic à la fraise avec vos convives. On vous conseille de choisir des fraises fraîches pour encore plus de saveurs dans votre verre. Et si vous ne voulez pas vous prendre la tête, on vous conseille le Bellini à la pêche. Il ne vous faudra que deux ingrédients pour réaliser ce cocktail, trop facile !

Recette Cocktail gin fraise

icone nombre de personnes 1
icone temps de préparation 00:05
icone temps de cuisson 00:00
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 2 grosses fraises
  • 1 rondelle de citron vert
  • 1 petit bouquet de menthe
  • 1 c. à soupe de sirop de grenadine ou framboise
  • 5 cl de gin
  • Quelques glaçons
  • 20 cl de Eau pétillante

Préparation

1
Couper une des fraises en rondelles et les mettre dans un grand verre. Ajouter la rondelle de citron vert et les feuilles de menthe.
2
Verser le sirop, le gin et ajouter les glaçons. Verser l'eau pétillante et mélanger.
3
Décorer avec l'autre fraise et déguster bien frais !
Cocktail
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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