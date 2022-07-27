La melonade, une limonade au melon fraîche et gourmande parfaite pour cet été !

À l'occasion des beaux jours et à consommer sans modération, découvrez la limonade au melon !
Vous prendrez bien un verre de melonade ? Ah, vous ne connaissez pas ? Il s'agit tout simplement d'une limonade au melon ! Vert, jaune ou orange, choisissez votre melon préféré pour préparer cette boisson fraîche qui vous désaltérera tout l'été. Pour une version plus festive, osez la sangria melon pastèque ! On vous conseille aussi de vous rafraîchir avec la limonade aux fraises ou encore une glace au melon trop facile à faire. Votre été va vraiment être trop gourmand !
Recette Limonade au melon
Ingrédients
- 1 melon
- 2 citrons
- 25 cl de sucre de canne liquide
- 1 l de eau gazeuse
- glaçons
Préparation
1
Retirer la peau du melon et l'évider. Couper la chair en cubes et la mixer finement. Passer au chinois pour filtrer.
2
Presser les citrons pour récupérer le jus. Le verser dans une grande carafe avec le jus du melon.
3
Ajouter le sucre de canne et l'eau gazeuse. Bien mélanger et ajouter les glaçons. Déguster très frais !