La melonade, une limonade au melon fraîche et gourmande parfaite pour cet été !

Par Célia Papaïx ·

Limonade au melon

À l'occasion des beaux jours et à consommer sans modération, découvrez la limonade au melon !

Vous prendrez bien un verre de melonade ? Ah, vous ne connaissez pas ? Il s'agit tout simplement d'une limonade au melon ! Vert, jaune ou orange, choisissez votre melon préféré pour préparer cette boisson fraîche qui vous désaltérera tout l'été. Pour une version plus festive, osez la sangria melon pastèque ! On vous conseille aussi de vous rafraîchir avec la limonade aux fraises ou encore une glace au melon trop facile à faire. Votre été va vraiment être trop gourmand !

Recette Limonade au melon

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:00
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 1 melon
  • 2 citrons
  • 25 cl de sucre de canne liquide
  • 1 l de eau gazeuse
  • glaçons

Préparation

1
Retirer la peau du melon et l'évider. Couper la chair en cubes et la mixer finement. Passer au chinois pour filtrer.
2
Presser les citrons pour récupérer le jus. Le verser dans une grande carafe avec le jus du melon.
3
Ajouter le sucre de canne et l'eau gazeuse. Bien mélanger et ajouter les glaçons. Déguster très frais !
Cocktail sans alcoolété
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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