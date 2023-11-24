Ce punch pétillant au rhum et à l'ananas va devenir votre cocktail festif préféré !

Par Célia Papaïx ·

Punch pétillant au rhum et à l'ananas

On trinque (avec modération) autour de ce punch pétillant au rhum et à l'ananas ! Des parfums exotiques pour un moment festif.

À l'approche des fêtes de fin d'année (mais pas que), voici une nouvelle recette de cocktail à tester de toute urgence ! On mise sur le mariage du rhum et de l'ananas avec du vin blanc pétillant. C'est frais, festif et gourmand ! Vos papilles vont passer un moment inoubliable… Misez également sur le cocktail convivial au champagne et au fruit de la passion, vous allez l'adorer ! Et cet automne, la sangria aux pommes et à la cannelle deviendra sans aucun doute votre boisson favorite.

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Recette Punch pétillant au rhum et à l'ananas

icone nombre de personnes 10
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:00
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 560 g de ananas en tranches frais ou en conserve
  • 400 ml de jus d'ananas
  • 1 jus de citron
  • 200 ml de rhum blanc
  • 1 l de vin blanc pétillant (type prosecco)

Préparation

1
Couper les tranches d'ananas en cubes et les réserver au congélateur pendant au moins 2 heures.
2
Déposer les cubes d'ananas bien froids dans un grand saladier.
3
Verser le jus d'ananas, le jus de citron, le rhum et le vin blanc pétillant et mélanger.
4
Servir bien frais !
Apéritif dînatoireCocktail
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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