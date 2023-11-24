Ce punch pétillant au rhum et à l'ananas va devenir votre cocktail festif préféré !

On trinque (avec modération) autour de ce punch pétillant au rhum et à l'ananas ! Des parfums exotiques pour un moment festif.
À l'approche des fêtes de fin d'année (mais pas que), voici une nouvelle recette de cocktail à tester de toute urgence ! On mise sur le mariage du rhum et de l'ananas avec du vin blanc pétillant. C'est frais, festif et gourmand ! Vos papilles vont passer un moment inoubliable… Misez également sur le cocktail convivial au champagne et au fruit de la passion, vous allez l'adorer ! Et cet automne, la sangria aux pommes et à la cannelle deviendra sans aucun doute votre boisson favorite.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Recette Punch pétillant au rhum et à l'ananas
Ingrédients
- 560 g de ananas en tranches frais ou en conserve
- 400 ml de jus d'ananas
- 1 jus de citron
- 200 ml de rhum blanc
- 1 l de vin blanc pétillant (type prosecco)
Préparation
1
Couper les tranches d'ananas en cubes et les réserver au congélateur pendant au moins 2 heures.
2
Déposer les cubes d'ananas bien froids dans un grand saladier.
3
Verser le jus d'ananas, le jus de citron, le rhum et le vin blanc pétillant et mélanger.