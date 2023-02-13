Le ragoût de boeuf au cidre et aux pommes, le plat familial et gourmand par excellence !

Par Célia Papaïx ·

Ragoût de boeuf au cidre et aux pommes

Lentement mijoté avec du cidre, ce ragoût de bœuf est ultra-tendre ! Avec ses pommes fondantes, c'est un véritable délice pour les papilles.

Voici une recette idéale pour vos déjeuners en famille. Le ragoût de bœuf au cidre et aux pommes va faire l'unanimité autour de la table avec ses parfums aromatiques enivrants ! On vous conseille de le déguster avec une purée de pommes de terre savoureuse et super facile à réaliser. Osez également le ragoût de bœuf à la bière, une recette pleine de caractère et de gourmandise ! Découvrez toutes nos recettes pour cuisiner des joues de bœuf, un morceau de viande exquis et très tendre.

Recette Ragoût de boeuf au cidre et aux pommes

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 02:40
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 2 c. à soupe de huile d'olive
  • 30 g de beurre
  • 1 kg de joue de boeuf
  • 2 oignons
  • 2 gousses d'ail
  • 2 c. à soupe de sucre roux
  • 1 c. à soupe de cannelle en poudre
  • 2 Feuilles de laurier
  • thym
  • sel, poivre
  • 750 ml de cidre (brut de préférence)
  • 700 g de pomme

Préparation

1
Dans un cocotte qui passe au four, faire chauffer l'huile d'olive et le beurre. Ajouter les morceaux de joue de boeuf pour les saisir sur toutes les faces pendant quelques minutes à feu vif.
2
Retirer la viande. Dans la même cocotte, faire revenir les oignons et les gousses d'ail pelés et émincés pendant environ 2 minutes. Ajouter le sucre et la cannelle et bien mélanger.
3
Remettre la viande dans la cocotte avec le laurier et le thym. Saler, poivrer et déglacer avec le cidre. Laisser réduire pendant 2 minutes, toujours sur feu vif.
4
Peler les pommes et retirer les trognons. Les détailler en quartiers et les ajouter dans la cocotte. Couvrir puis enfourner pendant 2h30 à 170°C.
5
Vérifier régulièrement que la viande soit toujours "immergée" pour éviter qu'elle ne sèche.
6
Servir bien chaud !
Viande
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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