Boeuf bourguignon traditionnel : la VRAIE recette mijotée pendant des heures pour un résultat savoureux

Le bœuf bourguignon traditionnel est l'un des joyaux de la gastronomie française ! Ce plat mijoté demande du temps, certes, mais offre en retour une viande super fondante et une sauce riche et savoureuse. Cette recette authentique respecte les techniques classiques : marinade au vin rouge, cuisson lente à basse température, garniture aromatique de lardons, champignons et petits oignons. Elle est idéale pour un déjeuner dominical en famille ! Ce bourguignon se réchauffe merveilleusement bien, et d'ailleurs, il est meilleur le lendemain... Accompagné de pommes de terre vapeur, de pâtes fraîches ou de purée maison, c'est le plat convivial et réconfortant ultime pour la saison.
Recette Boeuf bourguignon traditionnel
Ingrédients
- 1,2 kg de boeuf (paleron joue ou macreuse)
- 75 cl de vin rouge de Bourgogne
- 200 g de lardons fumés
- 300 g de champignons de Paris
- 20 petits oignons grelots
- 3 carottes
- 2 gousses d'ail
- 1 bouquet garni
- 2 c. à soupe de farine
- 3 c. à soupe de huile d'olive
- 30 g de beurre
- 1 c. à soupe de concentré de tomates
- 300 ml de bouillon de boeuf
- sel, poivre
- persil frais
Préparation
1
Optionnel mais recommandé : la veille, couper le boeuf en gros cubes de 5 cm. Les placer dans un plat avec le vin, une carotte coupée en rondelles, l'ail écrasé et le bouquet garni. Couvrir et réserver une nuit au frais.
2
Le lendemain, égoutter la viande (conserver la marinade), la sécher délicatement avec du papier absorbant. Saler, poivrer et fariner légèrement.
3
Dans une cocotte, faire chauffer l'huile. Faire dorer les morceaux de viande sur toutes les faces à feu vif. Réaliser en plusieurs fois pour que tous les morceaux soient bien saisis, réserver.
4
Dans la même cocotte, faire revenir les lardons. Ajouter les carottes coupées en rondelles épaisses et laisser cuire 5 minutes.
5
Remettre la viande et saupoudrer avec une cuillère à soupe de farine, bien mélanger. Ajouter le concentré de tomates et verser le vin (la marinade filtrée) puis le bouillon. Ajouter le bouquet garni et porter le tout à ébullition.
6
Préchauffer le four à 150°C.
7
Quand le mélange arrive à ébullition, éteindre le feu, couvrir la cocotte et enfourner pour 2h30 à 3 heures. Remuer régulièrement pour que la viande soit ultra-tendre.
8
45 minutes avant la fin, faire revenir les champignons lavés et émincés dans une poêle avec du beurre.
9
Dans une autre poêle, glacer les petits oignons avec du beurre, un peu de sucre et un peu d'eau.
10
Ajouter les champignons et les oignons dans la cocotte pour les 30 dernières minutes de cuisson. Vérifier l'assaisonnement et rectifier en sel et poivre si besoin.
11
Retirer le bouquet garni et saupoudrer de persil frais. Servir bien chaud avec des pommes de terre vapeur, des pâtes fraîches ou encore de la purée maison !