Ragoût de lentilles corail aux carottes et curry : un plat familial facile à faire et vegan

Ce ragoût de lentilles corail aux carottes et curry est une recette familiale simple, saine et savoureuse. Parfait pour un dîner d'automne, il combine les légumes riches en protéines et les légumes de saison dans une sauce parfumée au curry. Vous pourrez même ajouter une touche de lait de coco pour plus d'onctuosité ! C'est un plat réconfortant, 100% vegan, économique et prêt en 30 minutes chrono. Aucune raison d'y résister !
Recette Ragoût de lentilles corail aux carottes et curry
Ingrédients
- 200 g de lentilles corail
- 2 carottes
- 1 oignon
- 1 gousse d'ail
- 400 ml de bouillon de légumes
- 1 c. à soupe de curry en poudre
- 1 c. à soupe de huile d'olive
- sel, poivre
- coriandre ou persil frais
Préparation
1
Émincer l'oignon et l'ail puis tailler les carottes épluchées en rondelles.
2
Dans une cocotte, faire revenir l'oignon et l'ail dans l'huile d'olive pendant 2 minutes.
3
Ajouter les carottes, le curry, le sel et le poivre et bien mélanger.
4
Verser les lentilles corail et le bouillon de légumes. Porter à ébullition puis laisser mijoter 15 minutes à feu moyen, jusqu'à ce que les lentilles soient cuites et les carottes bien tendres.
5
Servir avec un trait de lait de coco (optionnel) et de la coriandre ou du persil frais haché !