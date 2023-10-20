Voici un spritz au cidre et à la cannelle, la recette de cocktail idéale pour cet automne !

Retrouvez la version automnale de votre cocktail préféré ! Ce spritz au cidre et à la cannelle est parfait pour trinquer (avec modération) avec vos amis pour un apéro d'automne, et c'est super simple à réaliser.
Aujourd'hui, on adapte la recette du spritz en version automne ! On remplace l'eau gazeuse par du cidre (doux ou brut, comme vous voulez) et on le pimpe avec des tranches de pommes et de la cannelle. C'est vraiment trop gourmand et très facile à faire chez vous ! Un cocktail réconfortant parfait pour un apéro automnal. Quand il fera un peu plus froid, vous pourrez passer au Hot Aperol, une version chaude du fameux spritz pour se réchauffer. Osez également partager la sangria d'automne aux pommes et à la cannelle !
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Recette Spritz d'automne au cidre et à la cannelle
Ingrédients
- 3 cl de Apérol
- 9 cl de cidre
- 1 pincée de cannelle moulue
- 9 cl de prosecco
- glaçons
- 1 pomme
- 1 bâton de cannelle
Préparation
1
Dans un grand verre, verser l'Apérol et le cidre. Ajouter la cannelle moulue et mélanger.
2
Ajouter les glaçons, une ou deux tranches de pommes et le bâton de cannelle.
3
Terminer par verser le prosecco. Remuer délicatement et déguster aussitôt !