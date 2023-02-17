Ce risotto à la betterave très gourmand va vous faire voir la vie en rose

Pour un dîner original, osez le risotto de betterave ! Une assiette colorée et gourmande qui ne laissera aucune papille indifférente.
Vous voulez épater vos convives avec un risotto original ? Voici une recette irrésistible à la betterave ! À la fois fondant, gourmand et très facile à réaliser, ce risotto à la betterave va faire rougir de plaisir vos papilles. Vous verrez que cette recette va vous réconcilier avec les betteraves, souvent boudées pour leur côté «terreux». Osez également les gnocchis à la betterave ou encore le houmous à la betterave, deux préparations qui vous feront voir la vie en rose et en gourmandise !
Recette Risotto à la betterave
Ingrédients
- 1 l de bouillon de légumes
- 300 g de betterave cuite
- 1 oignon
- 2 échalotes
- 70 g de beurre
- 250 g de riz à risotto (arborio)
- 100 ml de vin blanc
- 80 g de parmesan
- 1 poignée d'herbes fraîches (ciboulette, persil...)
- sel, poivre
Préparation
1
Faire chauffer le bouillon de légumes dans une casserole.
2
Mixer la betterave cuite jusqu'à l'obtention d'une purée bien lisse. Réserver.
3
Peler et émincer finement l'oignon et les échalotes. Les faire fondre dans 30 g de beurre. Une fois qu'ils sont devenus translucides, ajouter le riz et le faire nacrer quelques minutes.
4
Verser le vin blanc et laisser s'évaporer. Mélanger et incorporer le bouillon chaud, louche après louche. Laisser le liquide complètement s'absorber avant d'en remettre.
5
Remuer sans cesse jusqu'à ce que le riz soit cuit et fondant (environ 15 à 20 minutes).
6
Ajouter enfin la purée de betterave, le reste de beurre et le parmesan puis bien mélanger. Saler et poivrer.
7
Servir avec les herbes fraîches finement ciselées !