Ce risotto à la betterave très gourmand va vous faire voir la vie en rose

Par Célia Papaïx ·

Risotto à la betterave

Pour un dîner original, osez le risotto de betterave ! Une assiette colorée et gourmande qui ne laissera aucune papille indifférente.

Vous voulez épater vos convives avec un risotto original ? Voici une recette irrésistible à la betterave ! À la fois fondant, gourmand et très facile à réaliser, ce risotto à la betterave va faire rougir de plaisir vos papilles. Vous verrez que cette recette va vous réconcilier avec les betteraves, souvent boudées pour leur côté «terreux». Osez également les gnocchis à la betterave ou encore le houmous à la betterave, deux préparations qui vous feront voir la vie en rose et en gourmandise !

Recette Risotto à la betterave

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:20
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 1 l de bouillon de légumes
  • 300 g de betterave cuite
  • 1 oignon
  • 2 échalotes
  • 70 g de beurre
  • 250 g de riz à risotto (arborio)
  • 100 ml de vin blanc
  • 80 g de parmesan
  • 1 poignée d'herbes fraîches (ciboulette, persil...)
  • sel, poivre

Préparation

1
Faire chauffer le bouillon de légumes dans une casserole.
2
Mixer la betterave cuite jusqu'à l'obtention d'une purée bien lisse. Réserver.
3
Peler et émincer finement l'oignon et les échalotes. Les faire fondre dans 30 g de beurre. Une fois qu'ils sont devenus translucides, ajouter le riz et le faire nacrer quelques minutes.
4
Verser le vin blanc et laisser s'évaporer. Mélanger et incorporer le bouillon chaud, louche après louche. Laisser le liquide complètement s'absorber avant d'en remettre.
5
Remuer sans cesse jusqu'à ce que le riz soit cuit et fondant (environ 15 à 20 minutes).
6
Ajouter enfin la purée de betterave, le reste de beurre et le parmesan puis bien mélanger. Saler et poivrer.
7
Servir avec les herbes fraîches finement ciselées !
RisottoLégumesVégétarien
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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