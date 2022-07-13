Transformez votre houmous avec de la betterave

Par Cynthia Aldeguer ·

Houmous de betterave

Sa couleur rougeatre et sa texture mousseuse permettent de varier de la traditionnelle recette de houmous.

Ce houmous de betterave est un mélange simple, fraîs et très raffiné, sans tahini. Ses ingrédients légers en font une mixture healthy que vous pouvez manger avec du riz et des crudités ou bien sous forme de toasts. On retrouve le goût sucré de la betterave. Vous pouvez en tartiner certains roulés pour l'apéro ou même des pancakes. Pourquoi ne pas y tremper des croquettes de pommes de terre et sardines ?

Recette Houmous de betterave

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:15
icone temps de cuisson 00:05
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 1 betterave cuite
  • 250 g de pois chiches
  • 1 gousse d'ail
  • 15 cl de huile d'olive
  • 1 citron

Préparation

1
Egouttez les pois chiches et coupez la betterave en dés.
2
Déposez dans un mixer avec la gousse d’ail. Mixez.
3
Dans un petit saladier, mélangez les pois chiches et la betterave mixés avec le reste des ingrédients. Salez, poivrez.
4
Présentez dans un bol ou conservez au réfrigérateur dans un bocal ou récipient hermétique. Tartinez vos toasts ou trempez vos crudités.
Sans glutenApéritif dînatoire
- La suite après cette vidéo -

Cynthia Aldeguer

Au sujet de l'auteur :

Journaliste culinaire et art de vivre, rédactrice en chef de Demotivateur Food, elle aime tester de nouvelles recettes et partager de belles adresses où se remplir le ventre. C’est une dénicheuse de bons plans food, toujours à l’affût des actualités les plus croustillantes. Elle vous régale de meilleurs plats en toutes saisons !

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