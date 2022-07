Transformez votre houmous avec de la betterave

Sa couleur rougeatre et sa texture mousseuse permettent de varier de la traditionnelle recette de houmous.

Ce houmous de betterave est un mélange simple, fraîs et très raffiné, sans tahini. Ses ingrédients légers en font une mixture healthy que vous pouvez manger avec du riz et des crudités ou bien sous forme de toasts. On retrouve le goût sucré de la betterave. Vous pouvez en tartiner certains roulés pour l'apéro ou même des pancakes. Pourquoi ne pas y tremper des croquettes de pommes de terre et sardines ?