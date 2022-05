Voici les gnocchis à la betterave les plus gourmands et les plus colorés de l'été !

En plus, la recette est super facile à reproduire à la maison. Vous n'aurez plus qu'à ajouter la garniture de votre choix !

On sait que la betterave ne fait pas toujours l'unanimité avec son côté «terreux». Pourtant, c'est un super légume ! Elle est très riche en fibres, antioxydants ou encore en micronutriments essentiels à notre organisme. Et malgré sa touche légèrement sucrée, la betterave a une faible charge glycémique. On vous avait déjà présenté de nombreuses recettes colorées et gourmandes telles que le houmous de betterave ou cette tarte à la feta. Aujourd'hui, on s'attaque à des gnocchis faits maison et super simples à réaliser ! Vous pourrez les accompagner d'une sauce de votre choix par exemple aux noix et au chèvre, c'est un délice. Parfumez vos gnocchis avec du saumon et de la crème citronnée, vous ne vous en passerez plus !