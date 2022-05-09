Voici les gnocchis à la betterave les plus gourmands et les plus colorés de l'été !

Par Célia Papaïx ·

Gnocchis à la betterave

En plus, la recette est super facile à reproduire à la maison. Vous n'aurez plus qu'à ajouter la garniture de votre choix !

On sait que la betterave ne fait pas toujours l'unanimité avec son côté «terreux». Pourtant, c'est un super légume ! Elle est très riche en fibres, antioxydants ou encore en micronutriments essentiels à notre organisme. Et malgré sa touche légèrement sucrée, la betterave a une faible charge glycémique. On vous avait déjà présenté de nombreuses recettes colorées et gourmandes telles que le houmous de betterave ou cette tarte à la feta. Aujourd'hui, on s'attaque à des gnocchis faits maison et super simples à réaliser ! Vous pourrez les accompagner d'une sauce de votre choix par exemple aux noix et au chèvre, c'est un délice. Parfumez vos gnocchis avec du saumon et de la crème citronnée, vous ne vous en passerez plus !

Recette Gnocchis à la betterave

icone nombre de personnes 2
icone temps de préparation 00:15
icone temps de cuisson 00:20
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 300 g de pomme de terre
  • 100 g de betterave cuite et pelée
  • 180 g de farine
  • 1 c. à soupe de huile d'olive

Préparation

1
Peler et couper en gros morceaux les pommes de terre. Les faire cuire dans un grand volume d'eau bouillante salée pendant 15 à 20 minutes pour qu'elles soient bien fondantes.
2
Égoutter puis réduire en purée les pommes de terre avec la betterave. Laisser refroidir.
3
Incorporer la farine et ajuster en fonction de l'humidité de la pâte : elle ne doit pas coller. Façonner des petits boudins avec les mains et couper tous les 2 à 3 cm pour réaliser les gnocchis.
4
Dans une grande casserole, faire bouillir de l'eau avec un peu de sel et de l'huile d'olive. Plonger les gnocchis de betterave pendant environ 2 minutes. Ils sont cuits quand ils remontent à la surface.
5
Servir les gnocchis de betterave avec une sauce au fromage de chèvre par exemple ou avec de la ricotta !
L'astuce du chef
Une fois les gnocchis cuits, vous pouvez également les faire revenir quelques minutes dans une poêle avec du beurre pour leur apporter un côté craquant.
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

Plus de recettes
Brownies à la betterave
Brownies à la betterave
Spaghettis à la betterave
Spaghettis à la betterave
Chips de betterave
Chips de betterave
Risotto à la Betterave
Risotto à la Betterave
Crème de betterave et sardine
Crème de betterave et sardine
Carpaccio de betterave chèvre frais
Carpaccio de betterave chèvre frais
Houmous de betterave
Houmous de betterave
Houmous de betterave
Houmous de betterave
Jus detox au pamplemousse, betterave et gingembre
Jus detox au pamplemousse, betterave et gingembre
Verrines cheesecake salé betterave chèvre
Verrines cheesecake salé betterave chèvre