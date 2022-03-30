La soupe de betterave au chèvre frais va mettre de la couleur et de la gourmandise dans vos assiettes !

À la recherche d'une recette originale et gourmande à base de betterave ? Vous êtes au bon endroit ! Aujourd'hui, on se régale avec une soupe froide de betterave au chèvre frais. Miam !
Réconciliez-vous avec la betterave ! Avec sa faible charge glycémique ou encore sa richesse en antioxydants et en micronutriments essentiels pour la santé, ce légume coloré ne fait pas toujours l'unanimité pour son goût «terreux». Pourtant, quand on prend le temps de le préparer, c'est un vrai délice ! Vous avez déjà craqué pour le houmous de betterave à tartiner à l'infini ou encore les spaghettis à la betterave très gourmands, alors vous fondrez à tous les coups pour cette soupe froide au chèvre frais ! Vos pupilles et vos papilles seront conquises. À l'apéritif, partagez (ou pas) ces frites de betteraves rôties !
Recette Soupe froide de betterave au chèvre frais
Ingrédients
- 2 betteraves cuites
- 1 gousse d'ail
- 1 citron
- 250 ml de crème liquide
- sel, poivre
- 4 c. à soupe de chèvre frais
- pignons de pin
- Feuilles de basilic
Préparation
1
Couper les betteraves cuites et pelées en cubes et les mettre dans un mixeur. Ajouter la gousse d'ail épluchée et dégermée ainsi que le jus du citron.
2
Commencer à mixer et verser la crème liquide progressivement jusqu'à l'obtention d'une soupe lisse. Saler et poivrer à convenance.
3
Servir dans des bols avec une cuillère à soupe de chèvre frais et des feuilles de basilic. Ajouter quelques pignons de pin pour le croquant et la gourmandise.