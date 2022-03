La soupe de betterave au chèvre frais va mettre de la couleur et de la gourmandise dans vos assiettes !

À la recherche d'une recette originale et gourmande à base de betterave ? Vous êtes au bon endroit ! Aujourd'hui, on se régale avec une soupe froide de betterave au chèvre frais. Miam !

Réconciliez-vous avec la betterave ! Avec sa faible charge glycémique ou encore sa richesse en antioxydants et en micronutriments essentiels pour la santé, ce légume coloré ne fait pas toujours l'unanimité pour son goût «terreux». Pourtant, quand on prend le temps de le préparer, c'est un vrai délice ! Vous avez déjà craqué pour le houmous de betterave à tartiner à l'infini ou encore les spaghettis à la betterave très gourmands, alors vous fondrez à tous les coups pour cette soupe froide au chèvre frais ! Vos pupilles et vos papilles seront conquises. À l'apéritif, partagez (ou pas) ces frites de betteraves rôties !