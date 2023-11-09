Idée de salade gourmande pour cet automne : lentilles, poires, gorgonzola et pousses d'épinards

Cette recette de salade complète est parfaite pour cet automne. Facile et rapide à réaliser, le dîner est prêt !
Pour les amateurs de saveurs sucrées salées, voici une idée de salade automnale à tester de toute urgence ! On mélange des lentilles, des poires, du gorgonzola et des pousses d'épinards, le résultat est très gourmand. Quelques noix pour le croquant et des cranberries, on assaisonne et le tour est joué. Cette assiette composée et complète va renverser les papilles de toute la famille pour le dîner ! Osez le mariage des poires et du gorgonzola dans ce délicieux risotto. Un plat généreux et réconfortant !
Recette Salade d'automne aux lentilles, poires, gorgonzola et épinards
Ingrédients
- 200 g de lentilles vertes
- 2 poires
- 200 g de pousses d'épinards
- 80 g de gorgonzola
- quelques noix concassées
- 1 poignée de cranberries
- huile d'olive
- vinaigre
- sel, poivre
- jus de citron
Préparation
1
Faire cuire les lentilles selon les instructions du paquet. Égoutter et laisser complètement refroidir.
2
Dans un saladier, mélanger les lentilles avec les poires coupées en dés, les pousses d'épinards, le gorgonzola coupé en dés, les noix concassées et les cranberries.
3
Arroser d'huile d'olive, de vinaigre et de jus de citron. Saler, poivrer et bien mélanger le tout. Servir aussitôt !