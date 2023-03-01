Recette express et gourmande : les pâtes aux épinards, gorgonzola et noix !

Par Célia Papaïx
·Publié le 01/03/2023 à 10:00
Vous allez vous régaler à l'heure du dîner avec cette recette super facile et super rapide à préparer ! Un plat de caractère pour épater vos papilles.
Vous aussi vous adorez le gorgonzola ? Ce fromage italien crémeux et fort en saveur se marie à merveille avec des pâtes et des épinards. On ajoute quelques noix pour le côté craquant de l'assiette et c'est un envol vers le royaume de la gourmandise ! En plus, il ne vous faudra pas plus de 15 minutes pour réaliser ce plat. Pour plus de douceur, essayez le risotto aux poires et au gorgonzola c'est trop bon ! Les gratins de pâtes seront vos meilleurs alliés pour un dîner réussi en un rien de temps.
Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !