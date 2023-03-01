Recette express et gourmande : les pâtes aux épinards, gorgonzola et noix !

Par Célia Papaïx ·

Pâtes aux épinards, gorgonzola et noix

Vous allez vous régaler à l'heure du dîner avec cette recette super facile et super rapide à préparer ! Un plat de caractère pour épater vos papilles.

Vous aussi vous adorez le gorgonzola ? Ce fromage italien crémeux et fort en saveur se marie à merveille avec des pâtes et des épinards. On ajoute quelques noix pour le côté craquant de l'assiette et c'est un envol vers le royaume de la gourmandise ! En plus, il ne vous faudra pas plus de 15 minutes pour réaliser ce plat. Pour plus de douceur, essayez le risotto aux poires et au gorgonzola c'est trop bon ! Les gratins de pâtes seront vos meilleurs alliés pour un dîner réussi en un rien de temps.

Recette Pâtes aux épinards, gorgonzola et noix

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:05
icone temps de cuisson 00:10
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 250 g de épinard
  • 150 g de gorgonzola
  • 200 ml de crème fraîche épaisse
  • 500 g de pâtes de votre choix
  • sel, poivre
  • 1 poignée de noix concassées

Préparation

1
Faire fondre les épinards jusqu'à ce qu'ils dégorgent complètement. Ajouter alors le gorgonzola et la crème et bien mélanger. Laisser mijoter à feu doux.
2
Faire cuire les pâtes en suivant les instructions sur le paquet. Égoutter et ajouter dans la sauce.
3
Mélanger pour bien enrober les pâtes de sauce. Saler, poivrer et saupoudrer de noix concassées.
4
Servir bien chaud !
PâtesVégétarienFromageRapideFacile
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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