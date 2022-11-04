Régalez-vous avec la salade automnale parfaite au quinoa, chou kale, courge butternut et aux poires, c'est un délice !

Qui a dit que les plats d'automne étaient fades et ennuyeux ? Pas nous en tout cas ! On vous partage une recette de salade gourmande, à vous de jouer !
Les salades, c'est toujours une bonne idée. Pour les végétariens, les pressés, les gourmands, les petits et les grands, il y a forcément une recette pour vous ! Aujourd'hui, on profite des beaux produits que l'automne nous offre pour se préparer une salade hyper gourmande à base de quinoa, de chou kale, de courge butternut et un peu de poire. Des saveurs succulentes qui ne vous laisseront pas de marbre ! Profitez encore plus de la saison des courges pour préparer un délicieux velouté de citrouille bien onctueux.
Recette Salade d'automne au quinoa, chou kale, courge butternut et poires
Ingrédients
- 1/2 courge butternut
- huile d'olive
- sel, poivre
- 130 g de quinoa
- 1 poire
- 80 g de chou kale
- 2 c. à soupe de graines de courge
- 2 c. à soupe de canneberge
- vinaigre
Préparation
1
Préchauffer le four à 210°C. Découper la courge butternut en cubes et les déposer sur une plaque recouverte de papier cuisson. Arroser d'huile d'olive, saler, poivrer et enfourner 20 minutes. Vérifier la cuisson : la pointe du couteau doit s'enfoncer facilement dans la chair.
2
Faire cuire le quinoa en suivant les instructions sur le paquet.
3
Dans chaque assiette (ou grand bol), déposer le chou kale bien lavé, des cubes de butternut, une portion de quinoa, une demi-poire taillée en fines lamelles, une cuillère à soupe de graines de courge et une cuillère à soupe de canneberge.
4
Arroser d'huile d'olive, de vinaigre, saler et poivrer puis déguster !
L'astuce du chef
Ajouter un morceau de blanc de poulet pour une recette non végétarienne.