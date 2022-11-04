Régalez-vous avec la salade automnale parfaite au quinoa, chou kale, courge butternut et aux poires, c'est un délice !

Par Célia Papaïx ·

Salade d'automne au quinoa, chou kale, courge butternut et poires

Qui a dit que les plats d'automne étaient fades et ennuyeux ? Pas nous en tout cas ! On vous partage une recette de salade gourmande, à vous de jouer !

Les salades, c'est toujours une bonne idée. Pour les végétariens, les pressés, les gourmands, les petits et les grands, il y a forcément une recette pour vous ! Aujourd'hui, on profite des beaux produits que l'automne nous offre pour se préparer une salade hyper gourmande à base de quinoa, de chou kale, de courge butternut et un peu de poire. Des saveurs succulentes qui ne vous laisseront pas de marbre ! Profitez encore plus de la saison des courges pour préparer un délicieux velouté de citrouille bien onctueux.

Recette Salade d'automne au quinoa, chou kale, courge butternut et poires

icone nombre de personnes 2
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:20
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 1/2 courge butternut
  • huile d'olive
  • sel, poivre
  • 130 g de quinoa
  • 1 poire
  • 80 g de chou kale
  • 2 c. à soupe de graines de courge
  • 2 c. à soupe de canneberge
  • vinaigre

Préparation

1
Préchauffer le four à 210°C. Découper la courge butternut en cubes et les déposer sur une plaque recouverte de papier cuisson. Arroser d'huile d'olive, saler, poivrer et enfourner 20 minutes. Vérifier la cuisson : la pointe du couteau doit s'enfoncer facilement dans la chair.
2
Faire cuire le quinoa en suivant les instructions sur le paquet.
3
Dans chaque assiette (ou grand bol), déposer le chou kale bien lavé, des cubes de butternut, une portion de quinoa, une demi-poire taillée en fines lamelles, une cuillère à soupe de graines de courge et une cuillère à soupe de canneberge.
4
Arroser d'huile d'olive, de vinaigre, saler et poivrer puis déguster !
L'astuce du chef
Ajouter un morceau de blanc de poulet pour une recette non végétarienne.
SaladeAutomneLégumesVégétarien
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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