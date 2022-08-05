Revisitez le Spritz avec cette version au Limoncello, un cocktail qui va faire pétiller vos papilles !

Une idée de cocktail rafraîchissante, acidulée et élégante, idéale pour les beaux jours !
Le Spritz, on connaît tous ! Ce cocktail d'origine vénitienne aux notes d'oranges amères a conquis nos palais depuis plusieurs années et on adore le revisiter pour varier les plaisirs. Après la version au rosé, découvrez cette recette de Spritz au Limoncello ! Vos papilles vont vibrer de plaisir avec ce cocktail à base de liqueur de citron, idéale également dans un tiramisu gourmand. Pour vous rafraîchir cet été, osez la glace au Limoncello, une douceur givrée étonnante à partager (ou pas) !
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Recette Spritz au Limoncello
Ingrédients
- 6 cl de limoncello
- 9 cl de prosecco
- 3 cl de Eau pétillante
- glaçons
Préparation
1
Dans un verre, verser le limoncello, le prosecco et l'eau pétillante.
2
Mélanger à l'aide d'une cuillère et ajouter des glaçons. Servir aussitôt !