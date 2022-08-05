Revisitez le Spritz avec cette version au Limoncello, un cocktail qui va faire pétiller vos papilles !

Par Célia Papaïx ·

Spritz au Limoncello

Une idée de cocktail rafraîchissante, acidulée et élégante, idéale pour les beaux jours !

Le Spritz, on connaît tous ! Ce cocktail d'origine vénitienne aux notes d'oranges amères a conquis nos palais depuis plusieurs années et on adore le revisiter pour varier les plaisirs. Après la version au rosé, découvrez cette recette de Spritz au Limoncello ! Vos papilles vont vibrer de plaisir avec ce cocktail à base de liqueur de citron, idéale également dans un tiramisu gourmand. Pour vous rafraîchir cet été, osez la glace au Limoncello, une douceur givrée étonnante à partager (ou pas) !

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Recette Spritz au Limoncello

icone nombre de personnes 1
icone temps de préparation 00:05
icone temps de cuisson 00:00
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 6 cl de limoncello
  • 9 cl de prosecco
  • 3 cl de Eau pétillante
  • glaçons

Préparation

1
Dans un verre, verser le limoncello, le prosecco et l'eau pétillante.
2
Mélanger à l'aide d'une cuillère et ajouter des glaçons. Servir aussitôt !
CocktailétéFacile
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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