Voyez la vie en rose avec le Spritz au rosé, le cocktail parfait pour cet été !

Par Célia Papaïx ·

Spritz au rosé

Osez revisiter le célèbre Spritz avec cette version rosée ! Un cocktail original qui saura ravir vos convives.

Difficile de se lasser du Spritz, le cocktail estival par excellence. Pourtant, de temps en temps, on n'est pas contre tester de nouvelles recettes pour varier les plaisirs. On vous avait déjà proposé les esquimaux au Spritz, un twist original pour se rafraîchir l'été. Mais aujourd'hui, on revient avec une version au vin rosé, ça fera forcément son petit effet pour votre prochain apéro, on vous le garantit ! Et pour voir la vie en rose, n'hésitez pas à préparer un cocktail au gin et aux fraises.

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Recette Spritz au rosé

icone nombre de personnes 1
icone temps de préparation 00:05
icone temps de cuisson 00:00
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 8 cl de vin rosé
  • 5 cl de Apérol
  • 5 cl de Eau pétillante
  • 2 cl de jus de citron
  • 1 rondelle d'orange
  • glaçons

Préparation

1
Verser le vin rosé, l'apérol et le jus de citron dans un grand verre rempli de glaçons.
2
Compléter avec l'eau pétillante et bien mélanger. Ajouter la rondelle d'orange en décoration et déguster bien frais !
Cocktail
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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