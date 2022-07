Voyez la vie en rose avec le Spritz au rosé, le cocktail parfait pour cet été !

Osez revisiter le célèbre Spritz avec cette version rosée ! Un cocktail original qui saura ravir vos convives.

Difficile de se lasser du Spritz, le cocktail estival par excellence. Pourtant, de temps en temps, on n'est pas contre tester de nouvelles recettes pour varier les plaisirs. On vous avait déjà proposé les esquimaux au Spritz, un twist original pour se rafraîchir l'été. Mais aujourd'hui, on revient avec une version au vin rosé, ça fera forcément son petit effet pour votre prochain apéro, on vous le garantit ! Et pour voir la vie en rose, n'hésitez pas à préparer un cocktail au gin et aux fraises.

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.