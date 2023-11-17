La recette gourmande et pas chère du jour : une tarte tatin aux champignons et au chèvre, elle va vous renverser !

Par Célia Papaïx ·

Tarte tatin aux champignons et chèvre

La tarte tatin aux champignons et au chèvre est parfaite pour un dîner express et économique ! Allez-y, vous ne pourrez pas lui résister…

Les tartes tatins se déclinent à l'infini ! De la version aux poireaux et au comté à celle aux oignons, figues et chèvre, on peut vraiment se faire plaisir avec ces tartes renversées. Voici une nouvelle recette pas chère et à tester de toute urgence : la tarte tatin aux champignons et au chèvre ! Vos papilles seront renversées par tant de gourmandise… À déguster en entrée avec une salade, c'est idéal pour un repas facile, rapide et gourmand. Vous pouvez même ajouter un peu de miel pour caraméliser légèrement la tarte tatin, c'est trop bon !

Recette Tarte tatin aux champignons et chèvre

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:20
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 400 g de champignons de Paris
  • 1 pâte feuilletée
  • 4 c. à soupe de crème fraîche
  • 4 c. à soupe de chèvre frais
  • 1 bûche de chèvre
  • huile d'olive
  • sauce soja
  • sel, poivre
  • origan ou thym séché
  • 1 jaune d'oeuf

Préparation

1
Laver les champignons, couper la queue et les découper en fines lamelles.
2
Dans un bol, mélanger environ 4 cuillères à soupe d'huile d'olive et 4 cuillères à soupe de sauce soja. Saler, poivrer et assaisonner de thym ou origan séché.
3
Verser cette préparation sur une feuille de papier sulfurisé, préalablement déposée sur une plaque de cuisson, de la taille à peu près de la pâte feuilletée.
4
Déposer les lamelles de champignons en les superposant légèrement.
5
Dans un bol, mélanger le chèvre frais et la crème fraîche. Verser sur les champignons puis ajouter des rondelles de chèvre.
6
Recouvrir avec la pâte feuilletée et rabattre les bords à l'intérieur. Badigeonner de jaune d'oeuf.
7
Enfourner une vingtaine de minutes à 200°C, jusqu'à ce que la pâte soit bien dorée.
8
À la sortie du four, retourner la tarte tatin sur un plat de service. Décorer avec un peu de chèvre frais et de thym ou origan séché. Déguster aussitôt !
TartePas chèresFacileRapideAutomne
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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