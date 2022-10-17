Tarte tatin aux oignons, figues et chèvre, la recette irrésistible qui va renverser vos papilles !

Cette recette sucrée salée de tarte tatin va faire chavirer tout le monde à l'heure du dîner.
Vous voulez améliorer la tarte tatin salée ? Alors suivez cette recette aux figues, aux oignons et au chèvre ! C'est terriblement gourmand et quand on n'a pas d'idée pour le repas du soir, c'est parfait. Prête sans prise de tête et en un éclair, vous allez adorer. Si vous avez des poireaux à la maison, régalez-vous avec la tatin de poireaux de notre chef, un plat simple mais terriblement gourmand. Et parce qu'on sait que vous avez envie de renverser les papilles de vos convives de gourmandise, reproduisez alors la recette traditionnelle de la tarte tatin !
Recette Tarte tatin oignons, figues et chèvre
Ingrédients
- 25 g de beurre
- 1 c. à soupe de huile
- 10 petits oignons
- 5 figues
- 1 c. à soupe de cassonade
- 2 c. à café de vinaigre
- sel, poivre
- thym
- 1 petite bûche de chèvre
- 1 pâte feuilletée
Préparation
1
Faire fondre le beurre avec l'huile dans une poêle qui passe au four.
2
Peler les oignons et les couper en deux. Laver les figues et les couper en deux puis déposer le tout dans la poêle. Saupoudrer de sucre et laisser mijoter une dizaine de minutes.
3
Déglacer au vinaigre, saler, poivrer et assaisonner de thym. Laisser refroidir 5 minutes.
4
Déposer la bûche de chèvre coupée en rondelles et recouvrir avec la pâte feuilletée. Bien rentrer les bords à l'intérieur puis enfourner 25 minutes à 180°C.
5
Laisser refroidir légèrement puis retourner la tarte tatin sur une assiette de service et déguster aussitôt !