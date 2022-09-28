Cette recette de tarte tatin aux échalotes va renverser vos papilles de gourmandise !

Par Célia Papaïx ·

Tarte tatin aux échalotes

Fondante, douce et bien parfumée, vos papilles vont s'émerveiller devant cette magnifique tarte tatin aux échalotes. Elle est parfaite pour un dîner rapide et gourmande !

La technique de la tarte tatin peut s'appliquer à tous les fruits et légumes qui nous font plaisir finalement ! De la recette traditionnelle aux pommes à celle plus originale aux bananes, on peut tout aussi bien préparer des versions salées pour le plus grand bonheur de nos papilles. Aujourd'hui, on se retrouve en cuisine pour réaliser une savoureuse tatin aux échalotes. Facile et rapide à faire, elle est super gourmande et personne n'y résistera ! Vous pouvez la décliner avec des poireaux et du comté, une recette de saison qu'on adore.

Recette Tarte tatin aux échalotes

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:05
icone temps de cuisson 00:35
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 600 g de échalote
  • 40 g de beurre
  • 40 g de sucre
  • 2 c. à soupe de vinaigre balsamique
  • 2 pincée de thym séché
  • sel, poivre
  • 1 pâte feuilletée

Préparation

1
Éplucher les échalotes et les couper en deux dans le sens de la longueur.
2
Faire fondre le beurre et le sucre dans une poêle et ajouter les échalotes. Laisser revenir pendant 5 minutes environ pour qu'elles soient bien fondantes.
3
Déglacer au vinaigre balsamique et parsemer de thym séché. Laisser cuire de nouveau pendant 5 minutes.
4
Verser les échalotes dans un moule à tarte (avec le jus de cuisson). Dérouler la pâte feuilletée par-dessus et replier les bords vers l'intérieur. Piquer le dessus avec une fourchette.
5
Enfourner 20 minutes à 200°C. Laisser refroidir quelques minutes avant de démouler en retournant la pâte sur une assiette.
6
Déguster chaud !
TarteFacileRapideVégétarien
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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