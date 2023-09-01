Renversez vos papilles avec la tarte tatin aux aubergines, une recette originale et gourmande

Pour un déjeuner ensoleillé ou un dîner rapide, misez sur la tatin d'aubergines ! Une tarte simple à réaliser qui émerveillera vos papilles.
On est dingue des tartes tatins ! Des recettes sucrées aux versions salées comme celle-ci à la courgette et à la feta, la tarte tatin se décline à l'infini selon nos envies et les saisons. Voici une nouvelle recette originale aux aubergines ! On la parfume avec un peu de miel et de romarin, vous pouvez même ajouter quelques pignons de pin pour apporter du croquant à la dégustation. À partager de toute urgence pour le dîner ou le déjeuner ! C'est hyper simple à refaire à la maison, tout le monde va aimer manger des aubergines avec cette tarte tatin très gourmande.
Recette Tarte tatin aux aubergines
Ingrédients
- 2 aubergines
- huile d'olive
- sel, poivre
- 3 c. à soupe de miel
- romarin
- 1 pâte feuilletée
Préparation
1
Laver les aubergines et retirer les extrémités. Les tailler en rondelles fines et les faire dorer dans une poêle avec un peu d'huile d'olive.
2
Les retourner pour qu'elles soient bien dorées de chaque côté. Saler, poivrer.
3
Au fond d'un moule à tarte, verser un peu d'huile d'olive et le miel. Émietter un peu de romarin et disposer les rondelles d'aubergines en formant une rosace.
4
Recouvrir avec la pâte feuilletée et rabattre les bords à l'intérieur. Enfourner à 180°C pendant une trentaine de minutes.
5
À la sortie du four, retourner la tarte tatin aux aubergines dans un plat et servir !