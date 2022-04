Impossible de résister à cette tarte tatin aux oignons, c'est un pur délice !

Des oignons fondants et caramélisés à souhait ? On ne sait pas vous mais nous, on dit oui à la tarte tatin aux oignons rouges !

La tarte tatin n'est pas obligatoirement sucrée. Eh non, si on a l'habitude de se faire plaisir avec cette douceur aux pommes ou aux poires à la fin du repas pour le dessert, on peut très bien la revisiter en entrée ou en plat principal ! Découvrez avec nous la tarte tatin aux oignons, elle est incroyablement gourmande avec ses oignons rouges fondants et caramélisés au vinaigre balsamique. En plus de ça, vous n'avez presque rien à faire pour la préparer ! Vous allez rougir de plaisir également avec la tatin de tomates, on en redemande toujours… Et si vous avez envie de surprendre vos papilles pour le dessert, on vous conseille le cinnamon roll façon tarte tatin !