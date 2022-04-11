Impossible de résister à cette tarte tatin aux oignons, c'est un pur délice !

Des oignons fondants et caramélisés à souhait ? On ne sait pas vous mais nous, on dit oui à la tarte tatin aux oignons rouges !
La tarte tatin n'est pas obligatoirement sucrée. Eh non, si on a l'habitude de se faire plaisir avec cette douceur aux pommes ou aux poires à la fin du repas pour le dessert, on peut très bien la revisiter en entrée ou en plat principal ! Découvrez avec nous la tarte tatin aux oignons, elle est incroyablement gourmande avec ses oignons rouges fondants et caramélisés au vinaigre balsamique. En plus de ça, vous n'avez presque rien à faire pour la préparer ! Vous allez rougir de plaisir également avec la tatin de tomates, on en redemande toujours… Et si vous avez envie de surprendre vos papilles pour le dessert, on vous conseille le cinnamon roll façon tarte tatin !
Recette Tarte tatin aux oignons
Ingrédients
- 1,5 kg de oignons rouges
- 2 c. à soupe de vinaigre balsamique
- 1 c. à soupe de huile d'olive
- 1 c. à soupe de sucre brun
- 25 g de beurre
- thym
- 1 pâte brisée
Préparation
1
Peler les oignons et les couper en rondelles d'environ 1 cm d'épaisseur. Les mettre dans un plat allant au four puis arroser de vinaigre balsamique et d'huile d'olive.
2
Saupoudrer de sucre et parsemer des morceaux de beurre un peu partout. Ajouter enfin le thym puis enfourner 30 à 35 minutes à 180°C pour qu'il soient bien fondants.
3
Une fois les oignons cuits et fondants, les déposer dans un plat à tarte préalablement recouvert de papier cuisson.
4
Déposer la pâte brisée par-dessus en veillant à rentrer les bords à l'intérieur. Enfourner 15 minutes à 180°C pour que la pâte soit bien dorée.
5
Laisser refroidir quelques minutes avant de retourner la tarte tatin aux oignons puis retirer le papier cuisson et servir aussitôt !