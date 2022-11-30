Une tartiflette au camembert ? Découvrez cette revisite à la normande pour un hiver ultra-gourmand !

Voici la recette décadente pour cet hiver : la tartiflette au camembert ! Cette version normande avec des pommes va vous faire complètement fondre…
Aujourd'hui, on revisite la tartiflette traditionnelle avec une nouvelle recette irrésistible. On ajoute des pommes, du cidre et on remplace le reblochon par du camembert pour une version normande à faire fondre les papilles de toute la famille ! Vous allez voir, ce mélange de saveurs est absolument délicieux et on vous garantit que vous allez en redemander. Si vous voulez revisiter une nouvelle fois la tartiflette, essayez la gnocchiflette avec des gnocchis donc ou alors celle aux poireaux pour un dîner plus léger mais tout aussi gourmand.
Recette Tartiflette à la normande au camembert
Ingrédients
- 100 g de lardons fumés
- 1/2 oignons
- 1 pomme
- 1 verre de cidre
- 200 ml de crème liquide
- 500 g de pomme de terre
- 1 camembert
- poivre
Préparation
1
Dans une poêle, faire revenir les lardons et l'oignon taillé en cubes. Une fois le mélange bien coloré, ajouter la pomme pelée et coupée en petits cubes.
2
Laisser fondre quelques minutes avant de verser le cidre et la crème liquide. Poivrer, laisser réduire un peu et réserver.
3
Faire cuire les pommes de terre dans un grand volume d'eau bouillante ou à la vapeur jusqu'à ce qu'elles soient tendres.
4
Déposer les pommes de terre coupées en deux (ou plus selon leur taille) et verser la sauce par-dessus.
5
Ajouter des lamelles de camembert, poivrer et enfourner 15 minutes à 200°C pour que le camembert fonde.