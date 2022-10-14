La tartiflette à la poêle, la recette de la flemme pour les gourmands !

Par Célia Papaïx ·

Tartiflette à la poêle rapide

Cette tartiflette à la poêle est idéale si vous n'avez pas de four mais que vous voulez vous régaler avec ce plat hivernal réconfortant et gourmand.

Qui a dit qu'on avait besoin d'un four pour préparer une tartiflette ? Personne ! Finalement, il suffit de précuire les pommes de terre à l'eau puis de tout mettre dans une poêle et attendre que ça fonde. Ce n'est pas plus simple que ça, oui oui ! Vous pouvez remplacer les pommes de terre par des poireaux pour une recette plus légère mais tout aussi gourmande. Si vous voulez impressionner vos convives avec une recette originale, osez la gnocchiflette, c'est complètement indécent…

Recette Tartiflette à la poêle rapide

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:30
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 1 kg de pomme de terre
  • 2 oignons
  • 250 g de lardons fumés
  • 1 reblochon
  • huile d'olive
  • sel, poivre

Préparation

1
Peler les pommes de terre et les couper en rondelles. Les faire cuire dans un grand volume d'eau salée bouillante pendant environ 10 minutes.
2
Faire revenir les oignons émincés dans une poêle avec un filet d'huile d'olive. Une fois qu'ils deviennent translucides, ajouter les lardons.
3
Laisser cuire 5 minutes en remuant de temps en temps puis réserver.
4
Égoutter les pommes de terre cuites (elles doivent être tendres) et les déposer dans la poêle ayant servi à faire cuire les oignons et les lardons. Les laisser revenir 10 minutes à feu vif, saler et poivrer.
5
Baisser le feu et ajouter alors les oignons et lardons, remuer puis ajouter le reblochon coupé en cubes.
6
Mélanger et couvrir la poêle. Laisser fondre le reblochon en remuant régulièrement.
7
Servir la tartiflette aussitôt !
FromageFacileHiverClassiques
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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